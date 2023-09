Der Schüler Otis Milburn erteilt in der Serie "Sex Education" auf unterhaltsame Weise Sexualunterricht. Darüber wollen wir reden. Uns interessiert das Thema Sex in Serien generell, weshalb wir wie gewohnt in die Tiefe gehen und fragen, ob wir dank Serien besseren Sex haben und welche Serien die besten erotischen Szenen haben. Nadja Kupsa und Kevin Recher vom STANDARD-Podcast "Beziehungsweise" beantworten Fragen von Doris Priesching und Michael Steingruber. (red, 14.9.2023)

