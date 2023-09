Köln - Am Freitag ging es in Jan Böhmermanns "ZDF Magazin Royale" um rituelle Gewalt, wegen einer Recherche zu dieser Sendung hat die Kölner Polizei jetzt ein Ermittlungsverfahren gegen Böhmermann und das "ZDF Magazin Royal" eingeleitet. Das bestätigt das ZDF gegenüber dem deutschen Branchendienst dwdl.de. "Das Polizeipräsidium Köln hat das ZDF darüber informiert, dass offenbar eine anonyme Anzeige vorliegt. Darin geht es um eine Recherche zum Thema 'Organisierte rituelle Gewalt', bei der angeblich rechtswidrige Methoden angewandt worden seien", wird das ZDF von dwld.de zitiert.

Für die Sendung nahm ein Mitarbeiter an einem von Fortbildungsseminar einer umstrittenen deutschen Traumatherapeutin teil, der Mitarbeiter hätte sich "mit Klarnamen" bei einem ihrer Seminare angemeldet, "und wir haben bezahlt", erklärte Böhmermann in der Sendung am Freitag, "wir wurden angezeigt. Eine Strafanzeige - offenbar anonym erstattet gegen uns". Er zitierte aus einem Mail der Akademie der Therapeutin, in der ist laut Böhmermann heißt: "Mit Ihrer erschlichenen investigativen Teilnahme an unserer Fachweiterbildung haben Sie einen unwiderruflichen Vertrauensbruch begangen". Und weiter: "Die Grundlage der therapeutischen und lehrenden Arbeit besteht aus Vertrauen. Das ist durch Ihre illegal erschlichene Teilnahme zutiefst erschüttert worden und erinnert in diesem Kontext erschütternd an Täterkreise."

Das ZDF erklärte gegenüber dwdl.de, dass "die Redaktion und die Produktionsfirma die Vorwürfe als 'vollkommen aus der Luft gegriffen' zurückweisen. "Jan Böhmermann hat darüber hinaus in der Sendung die allen journalistischen Standards angemessene Recherche an der entsprechenden Stelle transparent gemacht", so eine ZDF-Sprecherin laut dwdl.de. (red, 10.9.2023)