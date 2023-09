In "Erbarmen. Zu spät", dem neuen "Tatort" auf Frankfurt, ermitteln Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) im Fall des verschwundenen Polizisten Simon Laby, der das Ermittlerteam in dessen Waldhaus führt. Die Suche verläuft schwierig. Als man schließlich das Haus Labys durchsucht und dort große Mengen an Essensvorräten, Waffen, Munition und ein falsches Polizeiauto entdeckt, bekommt der Fall eine neue Dimension. Auch ein alter Bekannter von Brix scheint in den Fall verwickelt zu sein.

Schwierige, düstere Suche nach einem verschwundenen Polizisten im neuen "Tatort" aus Frankfurt. Foto: ORF/HR/U5 Filmproduktion/Daniel Dornhöfer

"Inspiriert zu diesem Tatort wurde Drehbuchautor und Regisseur Bastian Günther von den Vorgängen rund um die Drohbriefe des "NSU 2.0" und der bis heute nicht restlos geklärten Frage, ob die Frankfurter Polizeiwache 1 in die Sache involviert war", schreibt Petra Stuiber im TV-Tagebuch des STANDARD, "er spielt mit unheimlicher Beleuchtung, langen Schatten und extrem zurückgenommenen Dialogen. Hier droht das Böse die Weltherrschaft zu übernehmen – und niemanden scheint das aufzuregen."

Wolfram Koch als Ermittler Paul Brix mit Kollegin Margarita Broich, sie spielt Kommissarin Anna Janneke. Foto: ORF/ARD/HR/U5 Filmproduktion/Christian Lüdecke

"Das optische Konzept folgt konsequent diesem düsteren Erkenntnisprozess: kleine Lichtkegel in der Finsternis; die schleichende Ahnung, von Nazis umgeben zu sein", so Christian Buß im "Spiegel". Autor und Regisseur Günther Bastian inszeniere "seinen Krimi als Schattenspiel über den Rechtsextremismus im deutschen Polizeiapparat".

Janneke glaubt nicht daran, dass es nur einen Toten gibt. Foto: ORF/HR/U5 Filmproduktion/Christian Lüdecke

Dieser "Tatort" mache "das schleichende Misstrauen spürbar und die Ungewissheit, wem noch getraut werden kann, wenn die Grenzen zwischen Polizist und Täter plötzlich aufweichen", heißt es bei Focus.de

(red, 10.9.2023)