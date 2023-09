Emma Stones Darstellung in "Poor Things" adelt Yorgos Lanthimos Siegerfilm bei den Filmfestspielen in Venedig

Emma Stone gewann schon einmal einen Oscar. In Venedig wurde jetzt "Poor Things" ausgezeichnet, in dem sie die Hauptrolle spielt. Hier bei einer Modeschau Vianney Le Caer/Invision/AP

Emma Stone war die prominenteste Abwesende bei der Preisverleihung des Filmfestivals von Venedig am Wochenende. Aufgrund des Arbeitskampfes in den USA gab es keine Fotos der Hauptdarstellerin und Produzentin des Gewinnerfilms Poor Things mit dem Goldenen Löwen. Auch ihr Regisseur Yorgos Lanthimos vermisste sie in seiner Dankesrede: "Dieser Film ist vor allem die Hauptfigur Bella Baxter, dieses unglaubliche Wesen, das ohne Emma Stone, ein weiteres unglaubliches Wesen, nicht existieren würde."

Dabei ist Venedig für die 34-Jährige mit den grünen Augen und den gefärbten roten Haaren kein Neuland. 2016 erhielt sie hier den Coppa-Volpi-Schauspielpreis für das Eröffnungsfilmmusical La La Land, das ihr später auch den Oscar einbrachte – neben zwei Nominierungen für Iñárritus Birdman und Lanthimos’ vorigen Film The Favourite.

Damals wurde viel über die sängerischen Qualitäten ihrer tiefen Stimme gestritten. Dabei gibt sie selbst gerne zu, keine Sängerin zu sein: "Ich hatte acht Jahre lang Stimmunterricht und war echt schlecht." La La Land -Regisseur Damien Chazelle war heuer Juryvorsitzender am Lido. Stones Boykott schmerzt also nicht nur den Disney-Konzern als Verleiher, sondern verhinderte auch ein Wiedersehen mit Chazelle als Jurychef.

Die Rolle als angehende Schauspielerin in der Hollywood-Romanze La La Land spiegelt auch Stones eigenes Leben wider. Mit 14 hatte Emily Jean Stone ihre Eltern mit der Powerpoint-Präsentation "Project Hollywood" samt Madonna-Soundtrack davon überzeugt, von Arizona nach Los Angeles zu übersiedeln. Theater hatte ihr als Kind geholfen, ihre Panikattacken zu überwinden. Doch der Erfolg stellte sich nur langsam ein. Ihren ersten Filmauftritt hatte sie 2007 an der Seite von Jonah Hill in Superbad. Das blaue Auge, das er ihr im Film verpasst, brachte ihr den Young Hollywood Award for Exciting New Face ein.

Seit damals profilierte sich die 1,68 große Emma Stone vor allem in Komödien. Kein Zufall, waren doch Sketch-Comedies ihre erste Leidenschaft und die Auftritte in Saturday Night Life die Erfüllung eines Traumes. Mit SNL-Regisseur Dave McCary ist sie seit 2017 liiert und seit 2020 verheiratet. Ihr gemeinsames Kind Louise Jean kam 2021 auf die Welt. Nach dem Streik wird Stone ein Sequel zu ihrem Disney-Film Cruella drehen und die Erfolgskooperation mit Lanthimos in seinem nächsten Film And fortsetzen. (Marian Wilhelm, 10.9.2023)