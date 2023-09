Der Designer war in den 1990er-Jahren Gastprofessor an der Modeklasse der Wiener Angewandten

Dior-Designer Marc Bohan posiert 1988 im Galliera-Museum gemeinsam mit zwei Models. APA/AFP/PIERRE GUILLAUD

Marc Bohan, dienstältester Designer bei Dior, ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Das hat das französische Luxusmodehaus mitgeteilt. Das Unternehmen verabschiedete sich von "einem Modevisionär, der fast drei Jahrzehnte lang Kreativdirektor unseres Hauses war", hieß es in einer Erklärung am Freitagabend im sozialen Netzwerk X, vormals Twitter.

Bohan, der demnach am vergangenen Mittwoch starb, hatte im Jahr 1957 für Christian Dior begonnen zu arbeiten und entwarf in London Kollektionen. 1961 wurde er der dritte Kreativchef des Hauses, nachdem sein Vorgänger Yves Saint Laurent zum französischen Militär eingezogen worden war. Als Designchef leitete er die Marke fast drei Jahrzehnte lang bis 1989. Er band eine wohlhabende Kundschaft an das Modehaus, entwarf für Prinzessin Grace von Monaco und Filmstars wie Sophia Loren und Elizabeth Taylor sowie die Operndiva Maria Callas. In den 1990er-Jahren war er als Gastprofessor an der Modeklasse der Angewandten tätig. (Reuters, red, 11.9.2023)