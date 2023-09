Influencerin Stefanie Giesingerwährend der Modewoche Kopenhagen im August 2023. IMAGO/ABACAPRESS

Heute soll es um einen Stiefel gehen, für den das Herz des steirischsten Gouverneurs, den Kalifornien je hatte, schlägt. Arnold Schwarzenegger hortet zu Hause Cowboystiefel. Das wissen wir spätestens seit der Pandemie. Wieso? Im Lockdown isolierte sich Arnie zu Hause und polierte seine Stiefel – gemeinsam mit der Tochter. Beweisbilder veröffentlichte er damals auf Instagram.

Eine große Überraschung war das modische Bekenntnis natürlich nicht. Männer mit Hang zum "Cowboygang" waren und sind in den USA vor allem unter Republikanern zu finden: Sowohl Ronald Reagan als auch George Bush traten in ihnen öffentlich auf. Das Stiefelmodell wird von seinen Anhängerinnen und Anhängern offenbar als Statement für Tatkraft, Bodenständigkeit und Heimatverbundenheit verstanden. Und ja, es gab natürlich immer Ausnahmen. Ein weiterer prominenter Westernstiefel-Träger war Andy Warhol.

Doch mittlerweile ist Bewegung in die Sache gekommen. Die Jungen haben die Westernstiefel für sich entdeckt und interpretieren sie neu. Auf Tiktok oder Instagram werden sie meist mit knielangen Shorts oder asymmetrischen Röcken getragen. Einen Namen hat das Internetphänomen auch schon: Coastal Cowgirl Aesthetic, der dazugehörende Hashtag #CoastalCowgirl wurde auf Tiktok bereits über 190 Millionen Mal angesehen.

Die wiederaufgeflammte Begeisterung für die Boots scheint allerdings kein reines Internetphänomen zu sein. Das Modeportal "Business of Fashion" berichtet, dass Einzelhändler in England und in den USA zuletzt um 240 Prozent mehr Cowboystiefel in den Handel gebracht haben als in den Jahren davor.

Kein Wunder, die Modeunternehmen machen es ja bereits vor. Beim dänischen Label Ganni gehören farbige Lederstiefel gerade zu den populärsten Produkten der Marke. Der Belgier Dries Van Noten wiederum kombinierte bestickte Boots mit Seidenhemdchen – wenn das Arnie sehen würde!

Dries Van Noten, Sommer 2023. APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

Vielleicht käme der Österreicher ja doch noch auf den Geschmack. Aktuell trägt er seine Boots nämlich noch mit mit Cowboyhut und Jeans. (Anne Feldkamp, 13.9.2023)