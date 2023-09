Was bleibt von diesem Sommer hängen bei den Urlaubern? Bei manchen Rückkehrern vom Badeurlaub am Mittelmeer vielleicht die Erkenntnis, dass in der Nachsaison weniger los ist, die Preise dafür günstiger sind und die Temperaturen erträglicher. Aber klar: Man hat ja keine Wahl mit schulpflichtigen Kindern – oder doch?

Die Herbstferien eignen sich gut für einen Kurzurlaub mit der ganzen Familie. Getty Images/iStockphoto

Immer mehr Familien entscheiden sich bewusst dafür, in den Herbstferien etwas zu unternehmen. Einige Herausforderungen bleiben aber bestehen: die Teuerung, die Frage, wie sehr eine Reise das Klima belastet und was den eigenen Kindern überhaupt Freude bereitet.

Wir hätten da sechs Vorschläge, wie Familien Ende Oktober nochmal eine gute Zeit verbringen können – in der Dauer von ein bis acht Tagen, bewertet nach den Kriterien Kindertauglichkeit, Kostenpunkt und Klimaschonfaktor.

1 Tag Tagesausflug auf einer Draisine

Keine Urlaubstage mehr übrig? Wer an einem einzigen Tag trotzdem weit kommen und dabei den Kopf auslüften will, kann das mit eigener Muskelkraft auf einer Draisine erledigen. Gelegenheit dazu bekommt man in Österreich an zehn Orten vom Gailtal (gailtalbahn.at) bis ins Weinviertel (weinvierteldraisine.at). Eine der längsten Stecken führt über 23 Kilometer im Burgenland nach Oberpullendorf (draisinentour.at), das auch mit Öffis erreichbar ist. Unterwegs gibt’s mehrere Gelegenheiten zum Einkehren. Für eine größere Familiendraisine muss mit Gesamtpreisen um die 100 Euro gerechnet werden.

Kindertauglichkeit 4 von 5

Kostenpunkt 1 von 5

Klimaschonfaktor 4 von 5

2–3 Tage In und um Wien wandern

Der Herbst ist die beste Zeit zum Wandern, solange man nicht vom ersten Schneefall überrascht wird. Diese Gefahr hält sich auf dem Wiener Fernwanderweg Rundumadum, der in 24 Etappen auf 120 Kilometern die Hauptstadt umrundet, aber in Grenzen. Wienerinnen und Wiener müssen bei einer Mehrtagestour zudem kein Extra-Budget für die Unterkunft einkalkulieren. Motivierten Gehern stellt die Stadt eine Wandernadel in Silber, Gold und Platin in Aussicht, wenn sie unterwegs möglichst viele Stempel sammeln. Das Quiz, das sich per App Ivie (wien.info) zum Thema "150 Jahre Weltausstellung" als Schnitzeljagd quer durch Wien spielen lässt, ist zusätzlich ein guter Antrieb für Kinder.

Kindertauglichkeit 3 von 5

Kostenpunkt 0 von 5

Klimaschonfaktor 5 von 5

2–3 Tage Mit Öffis und Rad ins Traisental

Traisental-Radweg: Viele Routen sind mit den Öffis und Rad im Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) auch bequem ohne eigenes Auto zu erreichen. Mostviertel Tourismus/schwarz-ko

Dass Bratislava und der Neusiedlersee nur eine Radetappe von jeder Wiener Haustür entfernt liegen, hat sich herumgesprochen. Wer eine familientaugliche Alternative sucht, dessen Ausgangspunkt überdies mit Öffis erreichbar ist, wird vom Traisentalradweg (traisentalradweg.at) angetan sein. Auf der 107 Kilometer langen Strecke zwischen Traismauer und Mariazell gilt es knapp 1.000 Höhenmeter zu bewältigen. Das Wichtigste: Zeit lassen! Zum Einkehren und Übernachten gibt es viele Optionen.

Kindertauglichkeit 2 von 5

Kostenpunkt 3 von 5

Klimaschonfaktor 4 von 5

4–5 Tage Mit dem Nachtzug gen Norden

Für einen Städtetrip ist Ende Oktober wie geschaffen. Dass viele europäische Metropolen nun wieder mit dem Nachtzug (nightjet.com oder railtours.at) erreichbar sind, ist aber leider kein Geheimtipp mehr. Gute Chance auf letzte freie Plätze im Liege- oder Schlafwagen hat man aktuell für Hamburg (hamburg.de) oder Brüssel (visit.brussels/de) – beides Ziele, in denen es für Kinder und Jugendliche viel zu entdecken gibt.

Kindertauglichkeit 4 von 5

Kostenpunkt 4 von 5

Klimaschonfaktor 3 von 5

6–7 Tage Im Campervan nach Slowenien

Ab 50 Euro pro Tag lassen sich zu den Herbstferien Campervans (z. B. indiecampers.de) mit vier Schlafplätzen, Nasszelle und WC mieten, mit denen man autonom auch abseits von Campingplätzen stehen kann. Dafür muss man nicht in einer Woche nach Skandinavien und retour fahren, wo Wildcampen erlaubt ist. Es gibt Alternativen wie "Schau aufs Land", worüber kostenlose Stellplätze auf meist sehr kinderfreundlichen Bauernhöfen zu finden sind – neuerdings sogar in Slowenien.

Kindertauglichkeit 5 von 5

Kostenpunkt 2 von 5

Klimaschonfaktor 2 von 5

8 Tage Badeurlaub auf Zypern

In Zypern ist in den Herbstferien weniger los als in der Hauptsaison. APA/AFP/ROY ISSA

Weil dieser Hochsommer besonders heiß war oder die Hauptreisezeit besonders teuer ist, überlegen immer mehr Menschen, einen Badeurlaub in die Nebensaison zu legen. Zypern scheint dafür zu einem Zeitpunkt rund um Allerheiligen wie geschaffen, überdies ist dort weniger los als in anderen Jahren. Ein Schnäppchen macht man heuer aber nirgends: Für eine einwöchige Flugpauschalreise nach Zypern mit zwei Kindern muss man schon mehr als 3.000 Euro kalkulieren. (RONDO, Sascha Aumüller, 17.9.2023)

Kindertauglichkeit 4 von 5

Kostenpunkt 5 von 5

Klimaschonfaktor 0 von 5