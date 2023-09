Ein Schiff vor Grönland (Symbolfoto). APA/AFP/ODD ANDERSEN

Kopenhagen/Nuuk – Ein Luxus-Kreuzfahrtschiff mit 206 Menschen an Bord ist in einer abgelegenen Gegend im Osten Grönlands auf Grund gelaufen. Das Schiff konnte sich zunächst nicht selbst befreien, teilte das Arktische Kommando des dänischen Militärs am Dienstag mit. Der Kreuzer Ocean Explorer liege seit Montag in einem Fjord etwa 1.400 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Nuuk, hieß es weiter.

"Die nächste Hilfe ist weit weg, unsere Einheiten sind weit weg, und das Wetter kann sehr ungünstig sein", sagte der Leiter des Arktischen Kommandos, Brian Jensen. Bisher gebe es keine Berichte über Verletzte an Bord, und es bestehe derzeit keine unmittelbare Gefahr für Passagiere oder Umwelt, erläuterte er.

Die nächstgelegene Einheit des Arktischen Kommandos sei ein Inspektionsschiff, das zum Zeitpunkt des Vorfalls etwa 1.200 Seemeilen (2.220 Kilometer) entfernt war, sagte Jensen. Dies bedeute, dass es das auf Grund gelaufene Schiff frühestens Freitagfrüh (Ortszeit) erreichen könne. Daher habe die Behörde ein sich in der Nähe befindendes Kreuzfahrtschiff gebeten, an Ort und Stelle zu bleiben. Damit man in der Lage sei zu helfen, falls die Situation sich ändern sollte. (APA, 12.9.2023)