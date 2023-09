Wien – Schon im Sommer wurde bekannt, dass die Pensionen im kommenden Jahr um 9,7 Prozent steigen dürften. Nun bestätigte die türkis-grüne Bundesregierung offiziell im Rahmen des Ministerrats die geplante Anpassung. Pensionistinnen und Pensionisten sollen demnach ab dem Jahr 2024 um 9,7 Prozent mehr bekommen. Ebenfalls um diesen Prozentsatz soll die Ausgleichszulage steigen – dies betrifft Bezieherinnen und Bezieher von Sozialhilfe und der Mindestpension. Für die Pensionserhöhung rechnet die Regierung mit Kosten von rund 5,3 Milliarden Euro.

Einzig Luxuspensionistinnen und -pensionisten mit Bezügen ab 5.850 Euro monatlich müssen sich mit einem Fixbetrag von immerhin 568 Euro im Monat begnügen. Erfüllt wird zudem der Wunsch der Seniorenvertretung, mit einer Schutzklausel einen drohenden Wertverlust für den kommenden Pensionsjahrgang zu verhindern. Aus Sicht des Sozialministers Johannes Rauch (Grüne) kann sich der Beschluss sehen lassen. Die gleiche Sicht der Dinge hat ÖVP-Klubobmann August Wöginger, der eine Wertsicherung der Pensionen gelungen sieht.

Die Regierung hat im Ministerrat eine Pensionserhöhung beschlossen. IMAGO/Nikito

Bereits im Vorfeld sorgte die Erhöhung der Pensionen für eine breite politische Debatte. Dass man dieses Jahr nichts zusätzlich drauflegen würde, hatte die Regierung schon im Hochsommer klargestellt. Jetzt kommt man den Seniorenvertreterinnen und -vertretern aber doch ein gehöriges Stück entgegen. Dabei geht es um einen drohenden Realverlust bei den Pensionen, der laut Rauch eine "unerwünschte Nebenwirkung" der Teuerung ist.

Die Beiträge am Pensionskonto werden nämlich entlang der Lohnentwicklung jährlich aufgewertet. Durch die Teuerung steigen die Löhne aktuell auch stärker als in normalen Zeiten. Das Problem ist nur, dass immer die durchschnittlichen Einkommensentwicklungen zwischen dem dritt- und dem zweitvorangegangenen Kalenderjahr herangezogen werden. Die hohen Lohnabschlüsse würden sich also erst ab 2025 am Pensionskonto positiv bemerkbar machen.

Schutzklausel wird im Parlament ausgearbeitet

Um zu verhindern, dass Arbeitswillige heuer noch schnell in den Ruhestand wechseln, um einen Pensionsverlust zu vermeiden, zieht die Regierung nun eine Schutzklausel ein. Diese wird erst im Parlament ausgearbeitet, soll aber laut Wöginger in etwa jene sechs Prozent kompensieren, um die nach dem eigentlichen System zu wenig aufgewertet würde. Am System an sich will Wöginger nicht rütteln, habe es sich doch in normalen Zeiten bewährt. Offen gelassen wurde, ob man kommendes Jahr noch einmal eine Schutzklausel benötigen wird. Rauch will dies von der Inflationsentwicklung abhängig machen. (ste, APA, 13.9.2023)