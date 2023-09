Franz Grillparzer (1791-1872), fotografiert von Ludwig Angerer, in den späten Jahren seines Lebens. Da hatte er seine letzte beschwerliche und von der Verdauung her todgefährliche Reise schon gut 30 Jahre hinter sich. IMAGO/piemags

Am 3. September 1843 befallen den Dichter im heutigen Bratislava am achten Tag seiner Reise, gut 60 Kilometer von Wien entfernt, ernsthafte Zweifel an der Sinnhaftigkeit seines Tuns: "Um halb zwei Uhr nach Mitternacht aufgewacht. Schweiß. Heftiger Puls, aber der Durchfall, der gestern nachmittags heftig geworden war, meldet sich nicht. Sonst recht üble Empfindung. Denke schon an die Möglichkeit, auf dieser Reise zu sterben."

Wie der jetzt bei Jung und Jung wiederveröffentlichte Band Das habe ich mir anders vorgestellt – Tagebuch auf der Reise nach Griechenland von Franz Grillparzer belegt, war der heimische "Nationaldichter" einer, der zwar ungern verreiste. Daheim aber war es dank Arbeitsunterforderung als hoher Beamter, des Misserfolgs seines Lustspiels Weh dem, der lügt! und der wohl nicht gerade runden Beziehung mit seiner Dauerverlobten Katharina Fröhlich auch so bestellt, dass Grillparzer zum Lachen am liebsten in den Keller ging.

Gezeichnet von einer "brütenden Lethargie", in mit 52 Jahren "vorgerücktem Alter" sowie mit "gebrechlicher Gesundheit" geschlagen, macht er sich trotz "hypochondrischer Unentschlossenheit" auf einem Dampfschiff auf. Die Donau hinunter soll es ans Schwarze Meer gehen, über Konstantinopel nach Troja – und schließlich nach Athen. Das alte Griechenland mit seinen Schätzen lockt. Fünf Wochen später steht er vor der Akropolis. Ein Anblick der "Zerstörung".

Der Durchfall des Lebens

Wie später in der zu Grillparzers Zeiten noch nicht erfundenen Psychologie festgestellt wurde, liegt das Hauptproblem des Reisens in die Fremde nicht in der Fremde begründet. Blöderweise nimmt man sich auf einer Reise immer selbst mit. So ein bitzelnder Reisebegleiter kann einem die Angelegenheit ganz schön verderben.

Grillparzer besucht auf seinem Weg zu den alten Griechen also grottenschlechte Opernaufführungen. Die Füße und das Kreuz schmerzen ihn vom Kopfsteinpflaster in der k. u. k. Provinz. Der Regen prasselt auf ihn nieder, Stürme erschüttern die morschen Knochen. Die langweilige Landschaft zieht vorbei. Die anderen Reisenden gehen ihm mit ihren hässlichen Fremdsprachen auf die Nerven. Die Quartierpreise sind schon damals überzogen. Bei Konstantinopel schaut es aus wie in Weidling bei Klosterneuburg.

Wohl aufgrund einer Ahnung, was da alles an übler Laune und Defätismus auf ihn zukommen werde, hatte sein ursprünglich von Wien an "vorausgesetzter Reisegefährte", ein Freiherr Mayerhofer, kurzfristig abgesagt. Er stieß erst später dazu. Vor allem die "schmierige orientalische Fettküche" droht unseren tapferen Helden Grillparzer niederzustrecken. Immer wieder quälen ihn Übelkeit und Durchfall. Er bekämpft sie mit Rotwein, um das Wasser in der Fremde zu meiden. Grillparzer dichtet am 23. September: "Schon bin ich müd zu reisen / Wär’s doch damit am Rand! / Vor Hören und vor Sehen / Vergeht mir der Verstand."

Zum Trost ein gutes Papperl

Es gibt in der Literaturgeschichte kaum einen anderen Menschen, der so ungern von daheim weggefahren ist, wie Franz Grillparzer. Der sollte nach seiner Reise zu Goethe in Weimar, pflichtschuldig nach Italien und dem Abklappern von London, Paris und "Griechenland" seine verbliebenen drei Jahrzehnte lieber zu Hause bleiben und sich von den Schwestern Fröhlich leidlich umsorgen lassen. Der Mann war echt hart drauf. Kurz gesagt, das Buch ist der unfreiwillig humoristische Hammer der Saison!

Der Schotte William Lithgow hatte es schon 300 Jahre früher vorgemacht (Die wunderbaren Irrfahrten des William Lithgow). Unfreiwillig. Auf der Flucht vor den tobsüchtigen Brüdern einer Angebeteten, die ihm beide Ohren abgeschnitten hatten, floh er ins Land der ohrenverdeckenden Turbane. Schwerster Fehler. Inklusive Sklaverei, Folter, fremder Kulturen, miesem Essen, grauenhafter Sprachen und schließlich bei der Heimkehr über Spanien auch noch im Folterkeller der Inquisition.

Mitte Oktober 1843 gerät Grillparzer in Athen kurz vor der ersehnten Heimreise auch noch in die Revolutionswirren: "War froh, wieder fortzukommen. Warum? Weil ich mich nicht freute, herzukommen." Hoffentlich gab es dann wieder daheim in Wien im November 1843 bei der Verlobten zum Trost ein gutes Papperl. (Christian Schachinger, 15.9.2023)