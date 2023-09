Das Schiff war am Montag mit 206 Menschen an Bord stecken geblieben

Das Luxusschiff Ocean Explorer saß im Alpefjord im Osten Grönlands fest. via REUTERS/DANISH AIR FORCE/ARC

Kopenhagen – Das vor Grönland gestrandete Kreuzfahrtschiff Ocean Explorer ist wieder frei. Das teilte das Arktische Kommando, eine Einheit des dänischen Militärs, am Donnerstag mit. Ein grönländisches Forschungsschiff habe die Ocean Explorer befreit. Der erste Versuch des Schiffes, die Ocean Explorer von der Stelle zu bewegen, war einen Tag zuvor gescheitert.

Das Schiff mit 206 Menschen an Bord war am Montag im Alpefjord auf Grund gelaufen, knapp 1.400 Kilometer nordöstlich der grönländischen Hauptstadt Nuuk. Am Mittwoch waren Mitarbeiter der Sirius-Patrouille, einer dänischen Spezialkräfteeinheit, an Bord des Ocean Explorer. Sie berichteten, den 206 Passagieren und Besatzungsmitgliedern gehe es gut.

Wie das Arktische Kommando mitteilte, gebe es vermutlich keine Schäden am Schiff, die eine Gefahr für die Umwelt darstellten. (APA, 14.9.2023)