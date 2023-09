Der kalifornische Vergleich verpflichtet Google zur Zahlung von 93 Millionen Dollar und zur Offenlegung weiterer Informationen darüber, wie das Unternehmen den Aufenthaltsort von Personen verfolgt und die gesammelten Daten verwendet. REUTERS/SHANNON STAPLETON

Google hat zugestimmt, 155 Millionen Dollar zu zahlen, um die Klagen von privaten Klägern und des Bundesstaates Kalifornien beizulegen, die behaupten, dass das Suchmaschinenunternehmen die Verbraucher darüber getäuscht hat, wie es ihre Standorte verfolgt und ihre Daten ohne Zustimmung verwendet. Mit den beiden Vergleichen werden Klagen beigelegt, laut denen das Unternehmen Alphabet Inc. den Menschen vorgaukelte, sie hätten die Kontrolle darüber, wie Google ihre persönlichen Daten sammelt und verwendet.

Dem Unternehmen wurde vorgeworfen, dass es in der Lage sei, Profile von Menschen zu erstellen und sie mit Werbung anzusprechen, selbst wenn sie ihre Standortprotokolleinstellungen deaktiviert haben, und dass es Menschen darüber täusche, dass sie unerwünschte Werbung blockieren können. "Google hat seinen Nutzern eine Sache erzählt - dass es ihren Standort nicht mehr verfolgen würde, sobald sie sich dagegen entschieden haben - aber das Gegenteil getan und die Bewegungen seiner Nutzer für seinen eigenen kommerziellen Gewinn weiter verfolgt", sagte der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta in einer Erklärung: "Das ist inakzeptabel."

Zu Offenlegung verpflichtet

Der kalifornische Vergleich verpflichtet Google zur Zahlung von 93 Millionen Dollar und zur Offenlegung weiterer Informationen darüber, wie das Unternehmen den Aufenthaltsort von Personen verfolgt und die gesammelten Daten verwendet. Das Geld aus Googles 62-Millionen-Dollar-Vergleich mit den Privatklägern würde nach Abzug der Anwaltskosten an gerichtlich anerkannte gemeinnützige Gruppen gehen, die sich um den Datenschutz im Internet kümmern. Die Anwälte der Kläger erklärten, dies sei sinnvoll, da es "undurchführbar" sei, das Geld an die rund 247,7 Millionen erwachsenen US-Bürger mit mobilen Geräten zu verteilen.

Einige Kritiker sagen, dass diese Art von Vergleich, die als "cy pres" bekannt ist, den Mitgliedern der Sammelklägergruppe nur wenig Vorteile bietet. Google hat die Haftung bestritten, beide Vergleiche müssen vom Gericht genehmigt werden. Im vergangenen November hatte sich Google bereiterklärt, 391,5 Millionen Dollar zu zahlen, um ähnliche Vorwürfe von 40 US-Bundesstaaten auszuräumen. Das in Mountain View, Kalifornien, ansässige Unternehmen hat außerdem Vergleiche in Höhe von 124,9 Millionen Dollar mit Arizona und Washington geschlossen.

Ein Google-Sprecher verwies am Freitag auf einen Blog-Beitrag, in dem der Vergleich mit mehreren Bundesstaaten erörtert wurde, und sagte, er beziehe sich auf "veraltete Produktrichtlinien, die wir vor Jahren geändert haben". Die Anwälte der Privatkläger reagierten nicht sofort auf Bitten um Stellungnahme. Google erwirtschaftete in der ersten Hälfte des Jahres 2023 Werbeeinnahmen in Höhe von 110,9 Milliarden Dollar, was 81 Prozent seiner Gesamteinnahmen in Höhe von 137,7 Milliarden Dollar ausmacht. (Reuters/stm, 15.9.2023)