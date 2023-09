Wien / New York – Nach einem Defekt an dem Flugzeug, das er Samstag früh nach New York zur Uno-Generaldebatte nehmen wollte, ist Bundespräsident Alexander Van der Bellen inzwischen mit einem anderen Flug in der US-Metropole eingetroffen. Das teilte die Präsidentschaftskanzlei am Sonntagvormittag auf APA-Anfrage mit. Der Bundespräsident habe einen etwas späteren Flug genommen und sei über Montreal angereist.

Van der Bellen konnte nicht wie geplant am Samstag um 10.10 mit seiner slowenischen Amtskollegin Nataša Pirc Musar von Wien abreisen. IMAGO/Chris Emil Janßen

Die "Kronenzeitung" hatte am Samstag online berichtet, dass Van der Bellen mit seiner slowenischen Amtskollegin Nataša Pirc Musar um 10.10 Uhr in Wien abheben sollte. Wegen des technischen Gebrechens habe das betroffene Flugzeug bereits am Freitag auf dem Weg nach Chicago wieder nach Wien zurückkehren müssen; eine Reparatur sei nötig, eine Ersatzmaschine habe die AUA nicht zur Verfügung.

Die 78. Generaldebatte der Vereinten Nationen tagt ab Dienstag. Rund 150 Staats- und Regierungschefs werden im Uno-Hauptquartier erwartet. Neben Van der Bellen nimmt auch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) teil. Der besondere Fokus liegt laut Uno heuer auf der Umsetzung der "Agenda 2030", um Frieden, Wohlstand, Fortschritt und Nachhaltigkeit für alle zu erreichen. (APA, 17.9.2023)