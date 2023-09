Josh. weiß: Manchmal ist das Leben bitter, dann wieder süß. Carina Antl

Für manch eine Reparatur reicht ein Seidel. Doch nicht immer lässt sich die Wirkung einfach mit der Ursache bekämpfen. Davon weiß Josh. (der Punkt gehört dazu!) ein Lied zu singen – und er tut es: Das neue Album des österreichischen Musikers heißt Reparatur. Es hat einen therapeutischen Touch, wobei der 37-Jährige nie in kunstleiderischen Exhibitionismus verfällt, doch Josh., einer der erfolgreichsten neuen Musiker hierzulande, litt unter Burnout und Depressionen – samt Aufenthalt in einer Klinik.

Depressionen mögen angesichts des Erfolgs, den Josh. ab seinem Zufallshit Cordula Grün genoss, wundern, aber nur kurz. Schon die Einverleibung von Cordula Grün in die Gefilde der Oktoberfeste, Stichwort Münchner Wiesn, war nichts, womit Josh. glücklich war. Er lehnte viel Geld für viele würdelose Playback-Auftritte als Mitternachtseinlage in stumpfsinnigen Hütten ab, um nicht für immer als der Bierzelt-Josh. punziert zu sein. Das ist ihm gelungen. Er legte auf dem Folgealbum Teilzeitromantik mit Espresso und Tschianti noch einen Hit nach und gilt schon deshalb nicht als seltsames One-Hit-Wonder.

Josh. spielt in derselben Liga wie Wanda. Vielleicht füllt er nicht die Stadthalle, musikalisch sind die Bands verwandt, beide spielen Popmusik angloamerikanischer Prägung mit deutschen Texten und österreichischem Idiom, bauen auf Wiener Schmäh und treffen damit einen Nerv bei ihrem jeweiligen Publikum.

Josh. - Martina (offizielles Video)

Josh.

Josh. hat sich mittlerweile sogar damit versöhnt, dass er mitunter im Programm von Sendern läuft, die eher Schlager-Schlagseite haben. Er sieht das gelassen positiv, hat keine Dünkel. Die Zäsur der Depression als ein Schatten seines Erfolgs ist zwar Thema auf Reparatur, doch Josh., bürgerlich Johannes Sumpich, ergeht sich nicht in Selbstzerfleischung: Zwar spricht ein Titel wie Ich gehör repariert eine deutliche Sprache, doch musikalisch taucht er deshalb nicht in den tiefen Moll-Sumpf ein.

Neue Prioritäten

Vielmehr scheinen manche Lieder die neu geordneten Prioritäten von Josh. zu spiegeln. Es sind Songs über Nähe, über das Früher, über die Bedeutung von echten Kontakten mit den wenigen Freunden, die man im richtigen Leben hat. Josh. umschifft gekonnt Trauerklischees, bleibt im Tempo lieber oben, verbreitet selbst in Songs mit melancholischem Anstrich so etwas wie gute Laune: Das Glas ist eher halbvoll. Seine Musik ist nach wie vor eingängig, bereits länger bekannte Titel wie Martina streifen entfernt am Reggae an, andere wie Liebe mit Frühstück erinnern entfernt an die Musik von The Police oder Sting.

Josh. - Ich gehör repariert (offizielles Video)

Josh.

Die 1980er-Jahre sind als Einfluss auf Reparatur präsent, ohne dass es deshalb nach Kopie riecht. Vielmehr schöpft der Wiener aus dem Vollen, durchstreift den Kanon des Pop nach Dingen, die seinen Liedern und Absichten am besten anstehen. Das gelingt ihm mit großer Leichtigkeit, und die Vielfalt, die dabei abfällt, ergibt in Summe ein rundum gelungenes Album.

Das ist angesichts der Umstände vielleicht das Beste, was Josh. erhoffen konnte. Nicht einmal der Schmäh ist ihm ausgegangen. "Ich will beim Alleinsein manchmal gern zu zweit sein", singt er im Song Deutscher Kaffee. Der, das weiß man, "ist sicher nicht das Beste, aber besser als nichts". So isses. (Karl Fluch, 22.9.2023)