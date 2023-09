Statt das Bild mit den Banknoten zu bestücken, steckte sich Künstler Jens Haaning diese in die eigene Tasche und lieferte nur leere Rahmen. AFP/Ritzau Scanpix/HENNING BAGGE

Kunst ohne Inhalt: Weil er das zur Schaffung eines Kunstwerks mit echten Banknoten bestimmte Geld in die eigene Tasche gesteckt und nur leere Bilderrahmen abgeliefert hatte, muss ein dänischer Künstler einem Museum nun 66.000 Euro zurückzahlen. Ein Gericht in Kopenhagen ordnete am Montag eine Rückerstattung durch Jens Haaning an das Kunstmuseum Aalborg in Höhe von 492.549 Kronen (rund 66.000 Euro) an.

Haaning hatte eines seiner früheren Werke nachbilden sollen, für das er den Jahreslohn in Dänemark und Österreich in Kronen und Euro in Geldscheinen auf zwei Leinwände geklebt hatte. Als Museumsmitarbeiter die Transportbehälter öffneten, stellten sie jedoch fest, dass die Rahmen leer waren. Zugleich hatte Haaning sein Werk in "Nimm das Geld und verschwinde", umbenannt.

Humoristischer Ansatz

Anfangs habe er laut gelacht, als er die beiden leeren Leinwände und den Titel gesehen habe, sagte Museumsdirektor Lasse Andersson nun der Nachrichtenagentur AFP. Dennoch habe er damals beschlossen, die Werke ohne Inhalt zu zeigen. Schließlich hätten sie einen "humoristischen Ansatz" gezeigt und seien "eine Reflexion" darüber gewesen, "wie wir Arbeit wertschätzen".

Zugleich erklärte Andersson jedoch, dass das Museum Haaning verklagen würde, sollte er das Geld nicht zurückzahlen. Der Künstler lehnt die Rückzahlung jedoch weiterhin ab. Er sagte am Montag dem Sender TV2 Nord, das Museum habe durch die PR mit den leeren Bildern "viel, viel mehr" Geld eingenommen als es investiert habe. (APA, 19.9.2023)