Sylvester Stallone verkörpert bereits zum vierten Mal Barney Ross, den Boss der "Expendables". LEONINE

Nach ungefähr einer Minute explodiert schon etwas – so richtig Lust darauf, scheint aber niemand mehr zu haben. Nicht einmal Sylvester Stallone, der 2010 zum ersten Mal seine Action-Freunde aus maskulineren Zeiten versammelt hat, um mit der Söldnertruppe The Expendables alles anzuzünden.

Aber worum geht es diesmal? Schon wieder Terroristen, schon wieder nukleare Sprengköpfe. Der Konflikt zwischen den USA und Russland droht zu eskalieren, nur die Expendables können unsere Erde vor einem dritten Weltkrieg bewahren. Wenn man schon einmal irgendeinen Actionfilm aus den 80ern gesehen hat, weiß man, was passiert.

EXPEND4BLES (2023) Official Trailer - Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox, Dolph Lundgren



Promi-Klassentreffen ohne Promis

Die Vorgänger glänzten durchaus mit mehr oder weniger großen Auftritten von allen, die Rang und Muskeln hatten: Bruce Willis, Chuck Norris, Harrison Ford, Mel Gibson, Jean-Claude Van Damme, Wesley Snipes – und natürlich unser Arnold Schwarzenegger. Beim aktuellen Aufguss schwänzen leider die meisten Stars das Klassentreffen. Dolph Lundgren ist dabei und Jason Statham, der ausdruckslos wie immer Jason Statham spielt.

Der trockene Alkoholiker, den Lundgren verkörpert, greift zum Glück doch wieder zum Zielwasser und manövriert sein Scharfschützengewehr gekonnt auf Terroristenköpfe. Das CGI-Blut spritzt und fehlplatzierte Zeitlupen sollen für Dramatik sorgen. Alles, was explodieren kann, explodiert und auch Sachen, die nicht explodieren können, explodieren. Jason Statham ist extrem cool und geht mit Megan Fox. Sylvester Stallone kommt kaum vor, aber raucht Zigarre. Manchmal sagt 50 Cent etwas.

Megan Fox spielt Gina, CIA-Agentin und Freundin von Lee Christmas (Jason Statham). LEONINE

Stumpfes Spektakel

Wer einen guten Film sehen will, sitzt bei den Expendables sowieso nicht im Kino. Überraschend erfreuend ist es zumindest Megan Fox wieder einmal woanders zu sehen als in den Schlagzeilen, mit ihrem On-Off-Lover, dem Emo-Rapper Machine Gun Kelly. Leider ist The Expendables 4 auch nicht so schlecht, dass er dadurch wieder sehenswert wäre – alles explodiert einfach stumpf vor sich hin. Sobald man den Kinosaal verlässt, hat man auch schon wieder vergessen, was überhaupt passiert ist.

Einen Moment gibt es dennoch, in dem fast sowas wie Tiefe oder Selbstironie entsteht: Im Flugzeug zur Action-Mission beichtet Jason Statham, dass er am Vorabend eine Panikattacke hatte. "Nimm einfach Xanax und tu so, als wärst du mit deinem Leben zufrieden", antwortet ihm Sylvester Stallone. Wenigstens sind Männer da noch richtige Männer. (Jakob Thaller, 20.9.2023)