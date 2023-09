Laut Staatssekretär Florian Tursky werden mit diesem Schritt alle Bestandteile des österreichischen Meldewesens digitalisiert sein. BKA/Dunker

Ab dem Frühjahr 2024 wird es möglich sein, Nebenwohnsitze in Österreich auch online anzumelden, wie Florian Tursky, Staatssekretär für Digitalisierung und Telekommunikation, am Mittwoch mitteilte. Das entsprechende Vorhaben wurde im nächsten Schritt nun dem Innenausschuss im Parlament zugewiesen, ab Frühjahr 2024 erfolgt die technische Umsetzung im Zuge des Relaunchs der "Digitales Amt"-App.

Neben der digitalen Hauptwohnsitzmeldung seien somit nun alle Bestandteile des Meldewesens digitalisiert, heißt es in einer Presseaussendung des Ministeriums. "Wir gehen damit den nächsten Schritt, alle Amtswege in Österreich digital einfach zur Verfügung zu stellen," wird der Staatssekretär in der Presseaussendung zitiert. (stm, 20.9.2023)