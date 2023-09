Wie man zu seinem Job gekommen ist, den man vielleicht schon Jahre macht, kann recht unterschiedlich sein. Entweder war es schon immer das Ziel, genau in dieser Branche, in dieser Firma oder bei diesem Unternehmen zu arbeiten, und man hat seine Ausbildung dahingehend absolviert. Oder es war reiner Zufall. Man hat die Schule und eine Ausbildung gemacht, war auf Jobsuche und landete schließlich in dem Beruf, den man mehr oder weniger gerne macht.

Würden Sie sich noch einmal für Ihren Beruf entscheiden? Getty Images/iStockphoto

Umorientierung oder endlich angekommen?

Manche Menschen landen dann aber in einem Job, der sie nicht glücklich macht. Vielleicht stellt sich dann auch irgendwann die Frage, ob man sich beruflich umorientieren sollte. Oft ist das aber gar nicht so einfach, denn nicht jede Branche ist für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger niederschwellig. Mit zusätzlichen Weiterbildungsmaßnahmen oder einem gänzlich neuen Bildungsweg lässt sich vielleicht ein Neustart ermöglichen, dies erfordert aber viel Disziplin und manchmal auch Gehaltseinbußen – vor allem während der Ausbildungszeit.

Andere sind aber vielleicht völlig zufrieden und glücklich, endlich den Beruf ausüben zu können, den sie sich schon immer für ihr Leben vorgestellt haben und würden an der Entscheidung, diesen Job zu ergreifen, niemals etwas ändern wollen. Sei es der Inhalt des Jobs, das Aufgabengebiet, die Verantwortung, die einem übertragen wird, das Arbeitsklima oder alles zusammen – niemals würde man auf die Idee kommen, einen anderen Beruf zu wählen, und auch in einem zweiten Leben würde man selbstverständlich wieder diesen Job ergreifen.

Wie ist das bei Ihnen?

Würden Sie sich Ihren Job noch einmal aussuchen? Wenn ja, warum – wenn nein, warum nicht? Welchen Beruf üben Sie aus? Haben Sie schon immer gewusst, dass das Ihre Berufung ist, oder sind Sie über Umwegen bei Ihrem Traumjob gelandet? Erzählen Sie im Forum davon! (wohl, 21.9.2023)