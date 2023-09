Ankunft in Yevlax. AP/Roman Ismailov

Stepanakert/Eriwan/Baku – Nach dem Sieg der aserbaidschanischen Armee im jüngsten Kampf um die Region Bergkarabach sind Vertreter der Karabach-Armenier zu Verhandlungen eingetroffen. Aus Sicht der autoritären Führung in Baku soll es bei dem Treffen in der Stadt Yevlax um die "Reintegration" Bergkarabachs in Aserbaidschan gehen.

Das Verteidigungsministerium im Moskau teilte mit, bisher rund 5.000 Karabach-Armenier aus besonders gefährlichen Orten der belagerten Region herausgebracht zu haben. Zuvor hatte auch der Menschenrechtsbeauftragte der international nicht anerkannten Republik Bergkarabach (Arzach), Gegam Stepanjan, von der Evakuierung mehrerer Ortschaften gesprochen.

Militäroperation

Bergkarabach liegt zwar auf aserbaidschanischem Staatsgebiet, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt. Die beiden verfeindeten Ex-Sowjetrepubliken kämpfen bereits seit Jahren um die Region. Am Dienstag startete das autoritär geführte Aserbaidschan dann eine neue Militäroperation zur Eroberung Bergkarabachs, die nur einen Tag später mit der Aufgabe der Karabach-Armenier endete. Nun befürchten viele, aus ihrer Heimat vertrieben zu werden oder unter aserbaidschanische Herrschaft zu fallen.

Russland gilt traditionell als Schutzmacht Armeniens und hatte eigentlich zugesichert, einen nach dem letzten Karabach-Krieg 2020 vereinbarten Waffenstillstand in der Region zu überwachen. Viele Armenier werfen Moskau nun vor, sie im Stich gelassen zu haben und seiner Rolle als Schutzmacht Armeniens nicht nachgekommen zu sein.

Sie kritisieren, dass russische Soldaten weder die monatelange Blockade der einzigen armenischen Zugangsstraße nach Bergkarabach durch Aserbaidschaner verhinderten noch jetzt der aserbaidschanischen Armee entgegentraten. Proteste in Armeniens Hauptstadt Eriwan richteten sich deshalb auch gegen die russische Botschaft vor Ort. (APA, 21.9.2023)