In der Stadt der Zukunft geht es um einen bunten Mix und eine Schonung von Boden. Wie kann das funktionieren?

Die Bevölkerung in Städten wächst ebenso wie die Nachfrage nach Flächen für gewerbliche Aktivitäten. Durch den Klimawandel werden Grünflächen wichtiger denn je. Diese Entwicklungen führen jedoch unweigerlich zu einem erhöhten Druck auf die Ressource Boden. Vor diesem Hintergrund rücken Konzepte, die vertikale Bebauungsstrukturen und durchmischte Stadtquartiere verfolgen, zunehmende in den Fokus.

Viele Menschen zieht es in Städte - das ist aucheine Herausforderung für die Stadtplanung. Getty Images/iStockphoto

Das kürzlich fertiggestellte Projekt "Wohnen&Gewerbehof – Wohnraum, Werkraum, Lebensraum" in der Seestadt Aspern ist eines davon. Über Erfahrungen, Herausforderungen und Potentiale von innovativen Stadtquartieren für Wohnen, Arbeiten und Leben diskutieren wir mit Expert:innen im Zuge des 77. Symposiums: Die Zukunft des Wohnens am 12. Oktober von 15 bis 20 Uhr im Gewerbehof Seestadt in Wien. (red, 21.9.2023)