Die Visavergabe sei aus "betrieblichen Gründen" seit Donnerstag "bis auf weiteres" eingestellt. Kanada wirft Indien Verwicklung in Mord an einem Sikh vor

Kanada verdächtigt die indische Regierung, in die Ermordung von Hardeep Singh Nijjar verwickelt zu sein. AP/PATRICK DOYLE

Neu-Delhi – Die Spannungen zwischen Kanada und Indien nach der Ermordung eines führenden Sikh-Separatisten bei Vancouver nehmen zu. Indien habe die Vergabe von Visa an kanadische Bürger in Kanada gestoppt, teilte der Visa-Dienstleister BLS International am Donnerstag auf seiner Webseite unter Berufung auf die indische Botschaft mit. Die Visavergabe sei aus "betrieblichen Gründen" seit Donnerstag "bis auf weiteres" eingestellt.

Kanada verdächtigt die indische Regierung, in die Ermordung von Hardeep Singh Nijjar verwickelt zu sein. Indien hat die Vorwürfe als absurd und unbegründet zurückgewiesen. Nijjar war am 18. Juni vor einem Sikh-Tempel in Surrey, einem Vorort von Vancouver, erschossen worden. Der 45-Jährige war 1997 nach Kanada gezogen. Er setzte sich für die Khalistan-Bewegung ein, die seit Jahrzehnten einen eigenen unabhängigen Staat für die Sikhs im Punjab im indisch-pakistanischen Grenzgebiet anstrebt. Indien hatte Nijjar, der kanadischer Staatsbürger war, 2020 als Terroristen eingestuft. (APA, 21.9.2023)