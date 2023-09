Natascha Müllauer geht, Andreas Leisner kommt. Tiroler Festspiele Erl

Die Tiroler Festspiele Erl werden ab Oktober einen neuen Geschäftsführer haben: Andreas Leisner wurde am Donnerstag vom Vorstand zum kaufmännischen Geschäftsführer bestellt. Wie die "Tiroler Tageszeitung" online berichtete, folgt Leisner damit auf Natascha Müllauer. Dies wurde der APA aus dem Büro von Festspielpräsident Hans Peter Haselsteiner bestätigt.

Müllauer hatte die Geschäftsführung seit fünf Jahren inne. Im August wurde die Funktion laut "TT" überraschend ausgeschrieben. Müllauer habe sich auch beworben, hatte aber offenbar das Nachsehen. "Der Vorstand der Tiroler Festspiele Erl hat einer einstimmigen Empfehlung der Findungskommission folgend, Herrn Magister Andreas Leisner zum Geschäftsführer bestellt", hieß es nun gegenüber der APA.

Leisner war in Erl in der Vergangenheit bereits in Erscheinung getreten. Er wurde im Jahr 2018 zum interimistischen künstlerischen Leiter bestellt, als der damalige Künstlerische Leiter Gustav Kuhn mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung konfrontiert gewesen war. Leisner hatte Kuhn damals verteidigt.

Mit Leisner wurde heuer eine zweite, wichtige Personalentscheidung in Erl bekanntgegeben. Im Frühsommer wurde entschieden, dass Startenor Jonas Kaufmann nach der Sommersaison 2024 die künstlerische Leitung übernehmen wird. Er wird Bernd Loebe nachfolgen. (APA, 21.9.2023)