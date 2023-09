Windows-Konzern kündigt Surface Laptop Studio 2 und Surface Laptop Go 3 an. KI-Assistent Copilot wird über großes Update fest in Windows 11 verankert

Das Hardware-Highlight des Surface-Events war heuer das vielseitige Modell Laptop Studio 2. Microsoft

Der unerwartete Abgang von Panos Panay war eigentlich kein gutes Signal für die heutigen Neuvorstellungen des Tech-Riesen Microsoft. Dass eine der bisherigen Schlüsselfiguren hinter den Marken Surface und Windows fehlen wird, rückte die nächste Hardware-Generation aus Redmond so kurz vor dem Event in ein ungünstiges Licht. Ungeachtet der Spekulationen um die Zukunft der Surface-Reihe zeigte Microsoft natürlich, wie es diesen Herbst mit der Produktlinie weitergehen wird. Eine echte Überraschung blieb dabei aus.

Eigentlicher Aufhänger waren auch einmal mehr neue KI-Features, mit denen das Unternehmen eine neue "KI-Ära" einläuten will. Im Wettlauf der großen Tech-Konzerne um die bessere künstliche Intelligenz will der Redmonder Konzern seine Produkte regelrecht fluten mit KI-Tools. Um Features in einem einzigen Erlebnis zu vereinen, wird man unter der Marke "Copilot" überall die gleiche und bereits bekannte Bezeichnung verwenden: In Windows 11, in Microsoft 365 sowie beim Internetsurfen mit Edge und Bing. Allein für das Betriebssystem von Microsoft soll es ab 26. September ein Update mit mehr als 150 Funktionen geben, Vieles davon soll KI-gestützt sein. Doch dazu später noch mehr.

Surface Laptop Studio 2

Von der vorgestellten Hardware gilt sicherlich das Surface Laptop Studio 2 als Highlight des Events. Das neue Gerät bringt ein paar bemerkenswerte Updates mit sich. Mit einem 14,4 Zoll Display, das eine Auflösung von 2400x1600 Pixeln und eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hertz bietet, setzt das Gerät für eine optionale Stiftbedienung zunächst auf die PixelSense-Technologie. Das Display kann fast bündig heruntergeklappt werden. So weit, so gut.

Im Inneren arbeiten nun die neuesten "Raptor-Lake"-Chips von Intel, wobei entweder der Intel Core i7-13700H oder der Core i7-13800H verbaut wird. Beim Arbeitsspeicher hat Microsoft nun Varianten mit 16, 32 und erstmalig sogar 64 Gigabyte LPDDR5X-Arbeitsspeicher im Angebot. Bei den Grafikeinheiten erhalten die Modelle mit dem Core i7-13700H eine Nvidia GeForce RTX 4050 mit sechs Gigabyte GDDR6-Speicher, während die Modelle mit dem Core i7-13800H mit einer GeForce RTX 4060 mit acht Gigabyte Grafikspeicher ausgestattet sind. Eine Basisversion, die die Intel Iris Xe-GPU nutzt, ist ebenfalls erhältlich.

Meet the new Surface Laptop Studio 2

Microsoft Surface

Das Speicherangebot variiert mit einer 512-Gigabyte-SSD in der Basisversion oder einer Ein-Terabyte-SSD in den Premium-Versionen. Das bisherige Einstiegsmodell mit Core i5-CPU, 16 Gigabyte RAM und 256-Gigabyte-SSD ist nicht mehr im Angebot. Zu den weiteren Neuerungen gehören technische Ergänzungen wie ein MicroSD-Kartenleser sowie ein USB-A-Port, der den bereits vorhandenen Thunderbolt-4- und USB-4-fähigen Type-C-Ports zur Seite steht. Dies dürfte den Anschluss von Peripheriegeräten erheblich erleichtern. Die weitere technische Ausstattung bleibt größtenteils unverändert, einschließlich des Akkus.

Was den Preis betrifft, so hat Microsoft den Einstieg für das Surface Laptop Studio 2 durch den Wegfall des alten Basismodells indirekt erhöht. Das kostengünstigste Modell beginnt bei 2.249 Euro, während das Modell mit RTX 4050, 16 Gigabyte RAM und 512 Gigabyte SSD für 2.719 Euro und das Modell mit 32 Gigabyte RAM, 1 Terabyte SSD und RTX 4060 für 3.199 Euro erhältlich sein wird. Das Highend-Modell mit 64 Gigabyte RAM schlägt mit 3.799 Euro zu Buche. Verfügbar sind die Geräte ab 3. Oktober.

Surface Laptop Go 3

Eine weitaus sanftere Auffrischung im Vergleich zum Vorgängermodell hat das Surface Laptop Go 3 erfahren. Beim neuen Modell der Microsoft-Notebooks gibt es äußerlich keine relevanten Veränderungen, es wird in den vier Farbvarianten Platin, Salbei, Sandstein und Eisblau ab 3. Oktober verfügbar sein.

Meet the new Surface Laptop Go 3

Microsoft Surface

Wirklich neu ist lediglich das darin verbaute Herzstück, der Intel Core i5-1235U, ein System-on-a-Chip (SoC) der 12. Generation aus der Intel "Alder Lake"-U-Serie. Ansonsten verfügt das Notebook über das gewohnte 12,45 Zoll (31,62 cm) Display im 3:2-Verhältnis, das auch mit PixelSense-Touchscreen-Technologie ausgestattet ist. Das Gewicht von 1,13 Kilogramm und die Akkugröße sind im Vergleich zum Vorgängermodell ebenfalls unverändert geblieben. Bis zu 15 Stunden Betriebsdauer sollen mit dem Surface Laptop Go 3 möglich sein.

In der Grundversion des Notebooks sind acht Gigabyte Arbeitsspeicher und eine 256-Gigabyte-SSD enthalten, hier wird der Preis bei 899 Euro liegen. Für einen Aufpreis von 250 Euro gibt es 16 Gigabyte Arbeitsspeicher.

Speziell für Unternehmen zugeschnitten

Abseits des Events hat Microsoft darüber hinaus das Surface Go 4 angekündigt, eine neue Tablet-Variante, die für Unternehmen und Außendienstmitarbeiter zugeschnitten ist und vielseitige Einsatzmöglichkeiten bieten soll. Die Nutzer können es an einen Monitor anschließen, es mit einer Tastatur verbinden, um eine Laptop-ähnliche Erfahrung zu erhalten, oder den Touchscreen als Tablet verwenden. Das Gerät ist mit einem Intel N200-Prozessor und einem 10,5-Zoll-Touchscreen ausgestattet. Eine bemerkenswerte Verbesserung bei diesem Modell ist die Akkulaufzeit, die nun 12,5 Stunden betragen soll.

Auch Microsofts Surface Hub, ein für den Einsatz im Büro entwickeltes Touchscreen-Tool, wurde einer Frischzellenkur unterzogen. Das Unternehmen bietet nun ein 85-Zoll-Modell und eine kompaktere 50-Zoll-Version an, die beide einen einfachen Zugang zu Team-Videoanrufen ermöglichen sollen. Eine interessante Funktion für diese Videoanrufe ist die Fähigkeit der Software, den Hintergrund der Teilnehmer unscharf zu machen und ihre Größe zu verändern. Beim 50-Zoll-Modell kann zwischen Hoch- und Querformat gewechselt werden. Beide Größen unterstützen das gleichzeitige Schreiben und Skizzieren zweier Personen mit den Surface Stiften.

Großes Windows-Update ab 26. September

Mit dem neuesten Update für Windows 11, das am 26. September veröffentlicht wird, erwarten Benutzer fast 150 neue Funktionen, die das PC-Erlebnis intensivieren und individueller gestalten sollen. Ein Highlight des Updates soll die zuvor erwähnte Integration von Copilot ins Betriebssystem sein. Microsoft verspricht Anwendern, dass der KI-Begleiter komplexe Aufgaben einfacher und schneller erledigen soll. Copilot wird dabei einfach über die Taskleiste oder das Tastaturkürzel "Win+C" erreichbar sein und soll so in allen gängigen Anwendungen assistieren können.

Introducing Copilot in Windows 11, new AI tools, and more

Windows

Veränderungen und Erweiterungen wurden in diesem Zusammenhang auch bei einigen zentralen Anwendungen an Bord durchgeführt. Das klassische Paint wurde mit KI-Technologien erweitert und bietet nun Funktionen wie das Entfernen von Hintergründen und Ebenen. Die Fotos-App profitiert ebenfalls von KI-Verbesserungen, mit der Einführung einer Hintergrundunschärfe und einer optimierten Suche nach Fotos in OneDrive-Konten. Das Snipping Tool soll das Extrahieren von Text aus Bildern, das Schwärzen von sensiblen Informationen und das Hinzufügen von Tonaufnahmen ermöglichen. Auch Clipchamp, ein Videoerstellungstool, hat ein Upgrade erhalten, das automatische Zusammenstellungen und Szenenvorschläge bieten wird.

Wichtige Anwendungen wie Notepad und Outlook wurden ebenfalls verbessert. Notepad ermöglicht es Benutzern nun, Sitzungen ohne Unterbrechungen zu speichern und fortzusetzen, während das neue Outlook für Windows verspricht, das Verbinden verschiedener E-Mail-Konten zu erleichtern. Sogar der Datei-Explorer wurde überarbeitet und soll jetzt eine modernere Benutzeroberfläche und neue Funktionen bieten

DALL-E 3 kommt für 365

Für die Office-Produkte wurden ebenfalls Neuerungen vorgestellt. Microsoft 365 Copilot wird im November für Unternehmenskunden eingeführt und Microsoft 365 Chat, ein Assistent, der den gesamten Datenpool eines Benutzers durchsucht, wird ebenfalls bald allgemein verfügbar sein. Neue Features in Copilot werden für Anwendungen wie Outlook, Word, Excel und OneNote eingeführt, und Windows 365 Switch und Boot werden ebenfalls Teil des Updates sein, es soll den Zugang zu Windows Cloud PCs vereinfachen.

Bing | Image Creator with DALL-E 3

Bing

Unter dem Namen Designer kommt eine neue Anwendung in Microsoft 365, die Privatanwendern schnelle Resultate für Designs und Beiträge erstellen soll. Einige der neuesten Funktionen werden von OpenAI's DALL·E 3 unterstützt und ermöglichen das Erweitern von Bildern, das Hinzufügen neuer Objekte oder das Entfernen unerwünschter Elemente. In Kürze soll DALL·E 3 übrigens auch kostenlos in den Bing Chat integriert werden. (bbr, 21.9.2023)