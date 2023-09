Ernst Nevrivy kaufte 2020 in einer Kleingartensiedlung ein Grundstück und profitierte von einer Umwidmung. Damit dürfte er nicht alleine gewesen sein

Ernst Nevrivy, Bezirksvorsteher in Wien-Donaustadt, hält die Vorwürfe für eine "Hetzjagd, die gewaltig ist". APA/HERBERT PFARRHOFER

Die Geschichte begann so. Ernst Nevrivy, roter Bezirksvorsteher in Wien-Donaustadt, kaufte im Sommer 2020 ein Grundstück in einer Kleingartensiedlung. Damals war es dort nur erlaubt, Badehütten mit einer Größe von 30 Quadratmetern zu errichten. Etwas mehr als ein Jahr später beschloss der Wiener Gemeinderat eine Umwidmung, die den Bau von deutlich größeren Gebäuden ermöglichte. Davon soll auch Nevrivy profitiert haben. Vor rund drei Jahren zahlte der SPÖ-Politiker für sein Grundstück 420 Euro pro Quadratmeter, durch die Aufwertung dürfte der Wert etwa auf das Doppelte gestiegen sein. Das berichtete die "Wiener Zeitung".

Doch Nevrivy dürfte damit nicht alleine gewesen sein. Neben dem Bezirksvorsteher sollen laut Recherchen von "Wiener Zeitung" und Ö1 noch andere Wiener Rote von einer Umwidmung in der Kleingartensiedlung profitiert haben. Das zeige ein Blick ins Grundbuch. Eine Politikerin soll dabei sogar die Rolle der Verbinderin vom Kleingarten zum Magistrat innegehabt haben.

Umwidmung schon 2018 Thema?

Die drei SPÖ-Politikerinnen sollen sich lange vor Nevrivy, nämlich im Jahr 2016, einen Kleingarten zum damals günstigen Quadratmeterpreis von 380 Euro gekauft haben. In ihren Kaufverträgen sei von möglichen, aber noch nicht eingeleiteten Umwidmungsverfahren die Rede, berichtet das Ö1-"Morgenjournal".

Eine der Politikerinnen sei Julia Lessacher, heute stellvertretende Bezirksvorsteherin in Wien-Mariahilf. Laut einem Protokoll sagte der Obmann des Kleingartenvereins 2018: "Durch die Mithilfe unserer neuen Eigentümerin, Frau Julia Lessacher, hat ein Treffen mit dem Bezirksvorsteher, Herrn Ernst Nevrivy, in unserer Anlage stattgefunden. Hauptthema war die geplante Stadtstraße, die Umwidmung unserer Anlage und die Mayredergasse."

Lessacher soll laut den Medienberichten in der Folge als Verbinderin zum Rathaus fungiert haben. Die Verhandlungen mit dem zuständigen Magistrat will der Vereinsobmann immer gemeinsam mit Lessacher geführt haben. Lessacher entgegnet: "Ich habe Herrn Obmann Klein dahingehend unterstützt, dass ich ihm für den Laien schwer verständliche Mitteilungen der Magistratsdienststellen erläutert habe und ihm mit Formulierungen geholfen habe." Mittlerweile ist Lessacher Obmann-Stellvertreterin des Kleingartenvereins. Ihr Grundstück wollte sie nicht verkaufen.

Die Wiener SPÖ-Politikerin Astrid Rompolt wiederum sei sogar bei der Sitzung des Wiener Gemeinderats am 25. November 2021 anwesend gewesen, bei der die Umwidmung – auch ihres Kleingartens – beschlossen worden sei. Da sich im Vorfeld alle Parteien über die Pläne einig waren, sei im zuständigen Ausschuss nicht darüber abgestimmt worden. "Da im Vorfeld der Sitzung klar war, dass es keine separate Abstimmung geben würde, weil alle Parteien dafür waren, war eine Offenlegung auch nicht nötig", sagte Rompolt zu "Wiener Zeitung" und Ö1 auf die Frage, warum sie bei der Abstimmung nicht erwähnt habe, dass sie auf besagter Anlage einen Kleingarten besitze. An einen Verkauf denke sie nicht.

Die dritte rote Politikerin ist die Nationalratsabgeordnete Petra Bayr. Sie besitze gleich zwei Grundstücke in der Kleingartensiedlung, die sie jeweils vor der Umwidmung erworben habe. Eines davon will Bayr – mit Umwidmungsgewinn – verkaufen.

Und was sagt Nevrivy zu den Vorwürfen? "Es ist schon eine Hetzjagd, die gewaltig ist, von einigen grünen Politikerinnen und Politikern und von einigen grünen Freunden, was sich da abspielt", erklärte der Bezirksvorsteher kürzlich vor den Donaustädter Bezirksrätinnen. Eine Einflussnahme auf das Widmungsverfahren schloss er zuvor "dezidiert" aus. Die Wiener Grünen zeigen sich dahingehend skeptisch. Sie fordern, dass Nevrivy sein Amt ruhend stellt, "bis alle Vorwürfe aufgeklärt sind". (jan, 22.9.2023)