Eine Modenschau unter freiem Himmel, sie hätte zum Symbol des Neuanfangs bei Gucci werden sollen. Sabato de Sarno, der neue Kreativchef, wollte seine Frühjahrskollektion im historischen Stadtteil Brera im Zentrum von Mailand zeigen - gleich bei der Kunstakademie. Auch um sich von Vorgänger Alessandro Michele abzusetzen. Dieser hatte seine Mode im Gucci Hub im fernen Osten der Stadt inszeniert. Der modernisierte Campus gehört zu den Vorzeigeprojekten jener Ära, den Zeugnissen des gigantischen Wachstums der Marke. Etwa zehn Milliarden schwer ist sie heute.

Das Debüt des neuen Gucci-Designers Sabato de Sarno geradlinig aus. REUTERS

Die Erwartungen an de Sarno sind hoch. Der Neue soll einerseits an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen, gleichzeitig aber eigene Noten setzen. Doch erst einmal macht dem Unternehmen das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Es regnet und regnet. Am Abend vor der Show wird entschieden: zurück ins Gucci-Headquarter. Dort zeigt die Vorzeigemarke der Kering-Gruppe, die unter Michele zuletzt geschwächelt hat, dass dessen schräge Gucci-Geeks von gestern sind. De Sarno, der zuletzt für Prada, Dolce & Gabbana und Valentino gearbeitet hat, setzt auf Minikleider, Hotpants und Hoodies, eine Melange aus Verweisen auf die 1960er- und 1990er-Jahre. Auf klare Formen statt detailverliebte Muster. Und natürlich auf viele Handtaschen, damit wird auch bei Gucci das Geld verdient. Doch der große Wurf, das Überraschungsmoment der Saison ist die Gucci-Kollektion für das kommende Frühjahr vorerst nicht.

Hollywood zu Gast bei Gucci und Kering-Chef Francois-Henri Pinault: Julia Roberts nahm in Reihe eins Platz. REUTERS

Wie gut, dass es der Modewoche auch sonst nicht an Stoff und Emotionen mangelte. Denn auch das Unternehmen Tom Ford, das am Donnerstagabend in Mailand seine Kollektion zeigt, wartet mit einem neuen Namen auf. Ende vergangenen Jahres ist die Marke für 2,8 Milliarden Dollar vom Kosmetikkonzern Estée Lauder übernommen worden. Nun darf Peter Hawkins ran, der frischgebackene Kreativchef hat lange mit Ford zusammengearbeitet. Für seine Debütkollektion hat er die Nase ins Archiv des Modehauses Gucci gesteckt - Ford hat für das Modehaus zwischen 1990 und 2004 gearbeitet. Und so lässt Hawkins Hosenanzüge und durchscheinende bodenlange Kleider auflaufen, die an Fords glamouröse Sexyness anknüpfen.

Die Corona-Jahre jedenfalls scheinen überwunden, die Diskussionen über digitale Schauen vergessen. Die Münchner Marke Aigner kehrt nach vier Jahren mit einem Zelt und vielen Influencerinnen im Publikum nach Mailand zurück. Man setzt auf bauchfreie Oberteile sowie Overknee-Stiefel, die Zielgruppe dürfte das freuen.

Verabschiedungen

Die Frühjahrssaison 2024 ist aber auch die Saison der großen Abschiede. Designer Walter Chiapponi sagt der Marke Tod’s mit knielangen Faltenröcken und ledernen Bauchtaschen baba.

Designer Walter Chiapponi sagte bei Tod's mit Strickkleidern Adieu. APA/AFP/GABRIEL BOUYS

Bei Prada geht hinter den Kulissen eine Ära zu Ende: Designchef Fabio Zambernardi, er hat in den 1980er-Jahren bei Miuccia Prada begonnen und arbeitete auch für die Zweitlinie Miu Miu, hört auf. Während sich Miuccia Prada und Raf Simons nach der Show gemeinsam mit ihm verbeugen, liegt Wehmut in der Luft. Solche Karrieren wird es immer seltener geben. Die letzte mit Zambernardi erarbeitete Kollektion setzt auf eingängige Silhouetten: auf kurze, in der Taille gegürtete Shorts, transparente Kleiderwolken, Metallfransen, dazu robuste Jacken mit abgewetzten Säumen, die aussehen, als seien sie für den Ausritt aufs Land gemacht.

Raf Simons und Miuccia Prada verabschiedeten Fabio Zambernardi. REUTERS

Raf Simons und Miuccia Prada wollen diesmal statt über große Modevisionen über das Handwerk reden - neue Töne bei der Visionärin der italienischen Mode. Kein Wunder, die Marke ist auf Wachstumskurs. Im vergangenen Jahr hat Prada den Jahresumsatz um 21 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro gesteigert. In Zukunft wird Lorenzo Bertelli, der Spross von Miuccia Prada und Patrizio Bertelli, den Job des CEO übernehmen. Dass der ehemalige Rennfahrer Gas geben wird, ist zu erwarten. Am Donnerstagnachmittag in der Fondazione lassen sich die Ambitionen des Luxushauses jedenfalls an der jungen Gästeliste ablesen: Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon und Ni-ki von der K-Pop-Band Enhypen bringen Trauben an Fans vor und nach der Show zum Kreischen, in der ersten Reihe sitzen Hunter Schafer, Emma Watson, Rosalía.

Transparente Kleider-Wolken bei Prada REUTERS

Hollywood in Mailand

Überhaupt mausern sich die Front Rows zu hochkarätig besetzten Hollywood-Couches. Das Kering-Label Gucci hat Julia Roberts und Ryan Gosling eingeflogen. Bei der LVMH-Marke Fendi sind neben einigen Supermodels die Schauspielerinnen Demi Moore, Gwendoline Christie und Cristina Ricci auf Einladung von Kim Jones in die Via Solari gekommen. Der Designer mit den guten Kontakten hat sich in den vergangenen drei Jahren akklimatisiert - und er beweist Humor. Die Models in den Strickkleidern und Rollkragenpullovern mit den Cut-outs laufen durch ein Setdesign, das aus Taschenskulpturen besteht. Die Accessoires sind der Umsatzbringer von Fendi.

Bei Fendi laufen die Models durch ein Setdesign, das aus Taschenskulpturen besteht. AP

Die Promigäste und Megaevents haben ihre Tücken. Bei Dolce & Gabbana muss das vollbesetzte Teatro eine knappe Stunde auf Stargast Kylie Jenner warten, bevor das Unternehmen sein Wäschedefilée startet. Die Modenschau des Anzugspezialisten Boss im Allianz-Mico-Konferenzzentrum wird wie die Diesel-Show wenige Tage zuvor zu einem Spektakel. Doch viele der tausend Gäste müssen sich zuvor beim Warten die Beine in den Bauch stehen.

Die gute Nachricht aber lautet: Es gibt sie noch, die Marken, die in aller Ruhe ihr Ding machen. Bottega-Veneta-Designer Matthieu Blazy interpretiert das Thema Fransen so smart wie zeitgeistig, bei Sportmax wird mit transparentem Tüll und weißem Gefieder gespielt.

Bottega Veneta AP

Transparenz beim Modeunternehmen Sportmax APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Und Arthur Arbesser verarbeitet für die Zweitlinie Weekend von Max Mara Archivprints und Neujahrsballett-Entwürfe zu einer "wienerischen" Kapselkollektion. Es kann auch ohne großes Getöse gehen. (Anne Feldkamp, 25.9.2023)