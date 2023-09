Neues Update der bekannten App von Open AI bringt etliche neue Features und soll unter anderem "Debatten am Esstisch schlichten"

Die neue Sprachfunktion "öffnet Türen zu vielen kreativen und barrierefreien Anwendungen". REUTERS/DADO RUVIC

ChatGPT von Open AI erhält ein umfangreiches Update, das es dem Chatbot ermöglicht, Konversationen mit Benutzern zu führen und mithilfe von Bildern zu interagieren. Damit rückt die mittlerweile weit entwickelte Chat-KI an Sprachassistenten wie Apples Siri heran.

Gute-Nacht-Geschichten erzählen

Die neue Sprachfunktion "öffnet Türen zu vielen kreativen und barrierefreien Anwendungen", ließ Open AI am Montag in einem Blogbeitrag wissen. Ähnliche KI-Dienste wie Siri, der Sprachassistent von Google, und Alexa von Amazon.com sind in die Geräte integriert, auf denen sie ausgeführt werden. Sie werden häufig zum Einstellen von Alarmen und Erinnerungen sowie zum Bereitstellen von Informationen aus dem Internet verwendet, versucht Open AI die Produkte einzuordnen.

Seit seinem Debüt im letzten Jahr wird ChatGPT von Unternehmen für eine Vielzahl von Aufgaben genutzt, angefangen bei der Zusammenfassung von Dokumenten bis hin zum Schreiben von Computercodes. Damit habe die KI einen Wettlauf unter Big-Tech-Unternehmen um die Einführung eigener Angebote auf Basis generativer KI ausgelöst. Die neue Sprachfunktion sei hier der Schritt nach vorn, den es gebracht hat. ChatGPT kann mit dem Update Gute-Nacht-Geschichten erzählen, Debatten am Esstisch schlichten und Texteingaben von Benutzern laut aussprechen. Die Technologie dahinter werde bereits von Spotify für die Podcaster der Plattform genutzt, um ihre Inhalte in verschiedene Sprachen zu übersetzen, schrieb Open AI.

Mit der Bildunterstützung können Benutzer Fotos von Dingen machen und den Chatbot bitten, "den Fehler zu finden, dessentwegen ihr Grill nicht startet, den Inhalt ihres Kühlschranks zu erkunden, um eine Mahlzeit zu planen, oder ein komplexes Diagramm auf arbeitsbezogene Daten zu analysieren". Google Lens von Alphabet ist laut Reuters derzeit die beliebteste Wahl, um Informationen zu Bildern zu gewinnen. Die neuen ChatGPT-Funktionen von Open AI werden in den nächsten zwei Wochen für Abonnenten der Plus- und Enterprise-Pläne veröffentlicht. (Reuters, red, 25.9.2023)