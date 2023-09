Wien – Die Meinungen gehen bei der Frage auseinander, ob Österreich für den Herbst mit genügend Impfstoff gegen das Coronavirus versorgt ist. Laut Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) sei man vorbereitet, und Impfstoff gebe es genug. Nach Ansicht der Ärztekammer ist aber das Gegenteil der Fall. Man sei zwar bereit zu impfen, "ich kenne aber noch niemanden, der einen Impfstoff bekommen haben soll", betont Edgar Wutscher, Obmann der Kurie niedergelassene Ärzte der österreichischen Ärztekammer im Ö1-"Morgenjournal". Für die Impfung ist nach Verhandlungen mit der Ärztekammer der niedergelassene Bereich zuständig.

Wo ist der Impfstoff? Laut Gesundheitsministerium gibt es genug, die Ärztekammer sieht das anders. IMAGO/ANE Edition

Umso mehr verwundern die Angaben des Gesundheitsministeriums: Denn dort heißt es, dass bereits 120.000 Impfdosen in Österreich angekommen seien. Verteilt werden diese vom Pharmagroßhandel – 80.000 seien bereits an Ordinationen und Apotheken geliefert worden, erklärt der Branchenvertreter des Pharmagroßhandels, Andreas Windischbauer, ebenfalls im Ö1-Journal. "Seit knapp zwei Wochen liefern wir den neuen Impfstoff aus", sagt Windischbauer. Von Problemen wisse er nichts, der Lieferungsprozess sei nach drei Jahren Pandemie "eingespielt". "Eine Impfstoffknappheit gibt es nicht", fügt Windischbauer hinzu.

Impfen in den Apotheken

Der Gesundheitsminister sieht daher das Problem nicht beim Mangel an Impfstoffen, sondern bei der Vergabe von Impfterminen im niedergelassenen Bereich. Bei der Patientenanwaltschaft seien zudem in den vergangenen Wochen etliche Beschwerden über fehlende Termine und lange Wartezeiten eingegangen. Dass Impfen künftig auch in Apotheken möglich sein soll, ist für Rauch eine mögliche Antwort auf das Problem. Seit Jahren streiten sich die Apotheker- und die Ärztekammer darum, ob Impfungen auch in Apotheken durchgeführt werden sollen – die Ärztekammer lehnt diesen Vorschlag klar ab.

2.000 Apothekerinnen und Apotheker seien jedenfalls in den vergangenen Jahren für das Impfen ausgebildet worden, betont die Präsidentin der Apothekenkammer, Ulrike Mursch-Edlmayr. "Wir stehen bereit, wenn uns die Politik damit beauftragt." Innerhalb weniger Wochen sollen die Apotheken laut Mursch-Edlmayr in der Lage sein, großflächig zu impfen. (ste, 26.9.2023)