Omar Sy geht in "Lupin" auf Netflix zum dritten Mal auf Beutezug. Foto: Netflix, Emmanuel Guimier

Der Herbst zieht ins Land, wir machen es uns wieder vor den Bildschirmen gemütlich. Gute Nachricht: Der zumindest aufseiten der Drehbuchautorinnen und -autoren beendete Streik in Hollywood macht sich auf der Couch nicht bemerkbar: Die Blickdichte ist hoch, aufgrund der US-amerikanischen Dominanz ist dem Monat entsprechend viel Grusel und Horror dabei. Eh okay.

The Simpsons Die Gelbleute starteten als Teil einer Folge der "Tracey Ullman Show". Am 17. Dezember 1989 wurde die allererste Folge in voller Länge ausgestrahlt, der Rest ist eine einmalige Erfolgsgeschichte. Mit mehr als 600 Episoden sind die Simpsons zu einem Giganten der Popkultur geworden. In den USA gehen Homer, Bart, Marge, Lisa und Maggie in die 35. Runde, ein Ende ist nicht in Sicht, und das muss man wirklich erst einmal schaffen. 1. 10., Fox

The Simpsons Season 35 Trailer

Check out the new The Simpsons Season 35 Trailer! ► Learn more: https://www.rottentomatoes.com/tv/the_simpsons/?cmp=RTTV_YouTube_Desc Subscribe to the channel and click the bell icon to be notified of all the latest TV & streaming series: http://bit.ly/2qTF Rotten Tomatoes TV

Babylon Berlin Sky Deutschland gab vor mehreren Monaten bekannt, keine fiktionalen Eigenprogramme mehr zu produzieren. Es gibt mehrere Gründe, warum man das bedauern muss. "Babylon Berlin" ist einer davon. Die Kriminalfälle von Gereon Rath (Volker Bruch) und Charotte Ritter (Liv Lisa Fries), verpackt in die rasende Hauptstadtstimmung der 1930er-Jahre, waren in jeder Staffelfesselnd, so auch in dieser vierten. Die ARD ist als Koproduktionspartner offenbar noch nicht abgesprungen, man wird sehen, wie es weiter wird. Was passiert in den neuen Folgen? Die Nationalsozialisten beginnen nach mehr Macht zu greifen. Während Unsereine weiß, was kommen wird, sind Rath und Ritter mittendrin – und tanzen trotzdem weiter. 1. 10., ARD

Trailer zur Staffel 4: BABYLON BERLIN

Das Warten hat ein Ende: 2023 gibt es die neuen Folgen der vierten Staffel „Babylon Berlin“ in der ARD Mediathek zu sehen! #babylonberlin #ardmediathek #trailer ARD

Beckham Er wollte immer nur Fußball spielen, das Schicksal wollte es anders. Aus dem Mittelfeld heraus spielte sich der britische Kicker bei Manchester United in die erste Liga. An der Seite von Victoria Adams, besser bekannt als Posh Spice der damals extrem erfolgreichen Spice Girls, gelangte David Beckham immer mehr auf die Societyseiten. Seinen Weg zeichnet diese Doku im gut bekannten "Promis haben es auch nicht einfach"-Sound. 4. 10., Netflix

'BECKHAM' Documentary Series | Official Trailer | Netflix

'BECKHAM' is a four-part Documentary Series Directed by Academy Award® Winner, Fisher Stevens and Produced by Academy Award® Winner, John Battsek - launching October 4 2023, only on Netflix. It features a mixture of never-before-seen personal archive footage f Netflix

Everything Now "Sex Education" ist Geschichte, "Heartstopper" kennt auch schon jeder, es braucht also dringend Nachschub zum beliebten Serienthema "Wie junge Menschen mit Beziehungs- und Sexualproblemen umgehen". Mia ist nach einem Zusammenbruch zurück an ihrer Schule, die Kolleginnen und Kollegen sind die alten, das macht es nicht leichter. Sophie Wilde spielt Mia in dieser gekonnt umgesetzten britischen Netflix-Produktion. 5. 10., Netflix

EVERYTHING NOW | Official Trailer | Netflix

After a lengthy recovery from anorexia, Mia is ready to get her life back — only to discover her friends are way ahead of her. See Sophie Wilde as Mia in EVERYTHING NOW, only on Netflix. SUBSCRIBE: http://bit.ly/29qBUt7 About Netflix: Netflix is one of Netflix

Unter Kontrolle Die 45-jährige Ärztin Marie Tessier wird überraschend Außenministerin. Der Kabinettsdirektor bereitet sie vor: Sie werde "eine ganze Menge Scheiße zu schlucken haben, sie wird aus der ganzen Welt kommen". In der nigrischen Wüste werden zeitgleich fünf Europäer von Terroristen verschleppt. Die Entführer fordern Lösegeld. Die Problemlösungskompetenz der Frau Doktor wird auf eine harte Probe gestellt. Ein weiterer Beweis, dass Frankreich Serie kann. Marie Tessier als Außenministerin ist ein Hochgenuss und mindestens so erfreulich wie Netflix' "Diplomatische Beziehungen". Die Synchronisation ist leider ein Gräuel. 5. 10., Arte

Lupin Der Meisterdieb der Herzen geht zum dritten Mal auf Beutezug. Wie so oft war die Bürde der zweiten Staffel zu groß, der Hype konnte nicht wiederholt werden, Omar Sy, Shirine Boutella, Ludivine Sagnier und die anderen blieben weit unter ihren Erwartungen. Hoffen wir also auf neuen Schwung, trickreiche Räubereien und fantastische Verkleidungen. 5. 10., Netflix

Lupin: Teil 3 | Offizieller Trailer | Netflix

Assane ist untergetaucht und muss ohne seine Frau und seinen Sohn auskommen. Doch als er es nicht länger aushält, dass die beiden wegen ihm leiden müssen, kehrt er nach Paris zurück und macht ihnen einen verrückten Vorschlag: Frankreich verlassen und woanders Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

Last Exit Schinkenstraße Über die Mühen eines Amateurmusikers, der sich mit Landauftritten zwischen Bierzelt und Tanzboden über Wasser hält, schrieb Heinz Strunk bereits in "Fleisch ist mein Gemüse". Die Kenntnis der Materie nützt er für diese neue Amazon-Prime-Serie im Balla-Balla-Milieu. Als er und sein Kumpel Torben (Marc Horsemann) aus ihrer langjährigen Kombo geschmissen werden, setzen sie alles auf eine Karte und versuchen ihr Glück auf Mallorca. 6. 10., Amazon Prime

Last Exit Schinkenstraße | Teaser | Prime Video

Hände hoch, Wochenende! Oder wie ging das noch gleich? Findet es heraus mit Heinz Strunk, Marc Hosemann, Olli Schulz, Bjarne Mädel, H.P. Baxxter, Mickie Krause und euren neuen Lieblings-Ballermann-Hits! Last Exit Schinkenstraße gibt's ab dem 6. Oktober exklus Amazon Prime Video Deutschland

Lawmen: Bass Reeves Miniserie über den legendären Gesetzeshüter Bass Reeves, einen der größten Helden des Grenzlandes und einen der ersten schwarzen stellvertretenden US-Marshals westlich des Mississippi in der amerikanischen Geschichte. Die Besetzung kann sich sehen lassen: David Oyelowo spielt die Rolle des Bass Reeves an der Seite von Dennis Quaid als Deputy U.S. Marshal Sherrill Lynn und Donald Sutherland als Richter der Stadt. Der Trailer zur Serie zeigt Oyelowos Cowboy-Outfit und das Set-Design im Stil von 1883. 5. 10., Paramount+

Lawmen: Bass Reeves | Teaser Trailer | Paramount+

From executive producers Taylor Sheridan (1883) and David Oyelowo (Selma) comes the untold story of the most legendary lawman in the Old West: Bass Reeves. LAWMEN: BASS REEVES, follows the journey of Reeves (Oyelowo) and his rise from enslavement to law enforc Paramount Plus

Green Explorers: Große Reisen, kleiner Fußabdruck Mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen: Dieser Herausforderung unterziehen sich sechs österreichische Prominente in diese Dokuserie. Den Beginn macht Matthias Strolz, er tingelt von Wien nach Marken, Angelika Niedetzky nützt Boot, Zug, Carsharing, um mit ihrem Verlobten und ihrem Hund nach Lanchorona in Polen zu kommen. Schauspielerin Valerie Huber zieht es nach Cassis. 11. 10., Canal+

Der Untergang des Hauses Usher Eine der berühmtesten Verfilmungen von Edgar Allen Poes grauenvoller Geschichte war jene aus dem Jahr 1960 mit Vincent Price. Ich erinnere mich, als ich sie zum ersten Mal sah. Ich war sehr auf romantisches Grauen eingestellt, was zweifellos auch kam, aber nicht nur. Ich hatte nicht erwartet, dass es so gruselig werden würde, und weiß noch, dass ich tatsächlich mindestens die halbe Nacht kein Auge zugemacht habe, was danach nur "Der Exorzist" schaffte. Die Latte liegt also hoch. Kleiner Nebenschauplatz: Die Hauptrolle hätte ursprünglich Frank Langella spielen sollen. 2022 wurde bekannt, dass er wegen sexueller Belästigung gefeuert wurde. Die Rolle des Roderick Usher übernahm Bruce Greenwoods. In weiteren Rollen sehen wir Mary McDonnell, Carla Gugino. Das adaptierte Drehbuch stammt von Mike Flanagan, mit "Spuk in Hill House", "Spuk in Bly Manour" hat er beste Referenzen. 12. 10., Netflix

The Fall of the House of Usher | Official Trailer | Netflix

She's coming for them all. In this wicked series from Mike Flanagan (The Haunting of Hill House) and based on the works of Edgar Allan Poe, ruthless siblings Roderick and Madeline Usher have built Fortunato Pharmaceuticals into an empire of wealth, privilege a Netflix

Füxe Studentenverbindungen sind den meisten Menschen in Deutschland ein Begriff, und gleichzeitig ist darüber in Filmen und Serien selten erzählt worden. Die Serie macht diese geheime Welt zum Thema: Adem Kameri ist ein junger, ehrgeiziger Mann mit Wurzeln im Kosovo. Er findet unter falschem Namen ein günstiges Zimmer in einem studentischen Corps, einer sogenannten schlagenden Verbindung. Von dieser Welt und ihren Möglichkeiten ist er fasziniert. Joe Hofer hatte die Idee, David Clay Diaz und Susan Gordanshekan teilten sich die Regie. Valon Krasniqi spielt die Hauptrolle. Vier Folgen. 12. 10., ZDF Mediathek, am 16. 10. um 0.10 Uhr im ZDF-Fernsehen

The Walking Dead: Dead City Das x-te Spin-off der nicht umzubringenden Zombieschau. Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) verbünden sich für eine gefährliche Mission. Je tiefer die beiden in die düsteren Tiefen der von Walkern verseuchten Stadt eintauchen, desto deutlicher wird, dass die Traumata ihrer turbulenten Vergangenheit sich als ebenso große Bedrohung erweisen könnten wie die Gefahren der Gegenwart. 13. 10., Canal+

THE WALKING DEAD: DEAD CITY Official Trailer (2023)

First movie trailer for the walking dead: dead city starring Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan. Movie Trailers Source

Eine Frage der Chemie Über das Leben der jungen Wissenschafterin Elizabeth Zott, die in den 1960er-Jahren Opfer von Intrigen und Sexismus wird und darauf eine Kochshow für Hausfrauen startet. Ungewöhnliche Karrierelaufbahn. Brie Larson spielt die Hauptrolle. 13. 10., Apple TV+

Lessons in Chemistry — Official Trailer | Apple TV+

Brilliant chemist turned famous TV host. You’ve never met anyone like Elizabeth Zott. Based on the best-selling novel, Lessons in Chemistry premieres October 13. https://apple.co/_LessonsInChemistry Set in the early 1950s, Lessons in Chemistry follows Elizabe Apple TV

Bodies Vier Polizistinnen und Polizisten untersuchen in vier verschiedenen Epochen Londons ein und denselben Mord. Es geht um eine nicht identifizierte Leiche in Whitechapel. Dahinter steckt eine die Jahrhunderte umspannende Verschwörung, und das klingt doch endlich einmal wieder richtig gut verschroben. Auch die Liste der Darsteller macht Lust auf die acht Folgen: Shira Haas – wir kennen sie aus "Unorthodox" – und Jacob Fortune-Lloyd aus "Queen's Gambit". Paul Tomalin setzte die Folgen nach der Vorlage des DC Comics und der Graphic Novel um. 19. 10., Netflix

Bodies | Official Teaser | Netflix

Four detectives, living in four different eras, find the body of the same murder victim in London’s Whitechapel. They soon come to realise their investigations have them central to a mysterious conspiracy spanning over a 150 years. SUBSCRIBE: http://bit.ly/29 Netflix

Surviving Paradise Nach so viel Düsternis braucht es dringend Erleichterung im Reich des Trashs. Freundinnen und Freunde von "Too Hot to Handle" aufgepasst: Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten glauben, dass sie den Sommer ihres Lebens in einer schicken Villa auf einer Klippe am Meer verbringen und ihnen Wochen in Saus und Braus bevorstehen. In Wahrheit müssen sie sich erst hocharbeiten: Es beginnt im Wald ohne jeglichen Komfort. Es geht um 100.000 Dollar. OMG! 20. 10., Netflix

Surviving Paradise | Official Trailer | Netflix

Twelve contestants think they are going to have the summer of their lives and live the life of luxury in a clifftop, oceanside villa. What they don't know is that they'll have to start with nothing, living in the woods without any lavish amenities. Through fri Netflix

Sebastian Fitzek: Die Therapie Die Tochter des angesehenen Psychiaters Viktor Larenz verschwindet unter mysteriösen Umständen spurlos. Zwei Jahre später sucht eine Frau Viktor auf. Aus der folgenden Therapie wird ein dramatisches Verhör. Wer es genauer wissen will, dem sei die Vorlage von Sebastian Fitzek empfohlen. Der hat den Krimithriller nämlich geschrieben. In den Hauptrollen spielen Stephan Kampwirth ("Dark"), Trystan Pütter ("Babylon Berlin"), Helena Zengel ("Systemsprenger") und Emma Bading ("Der Usedom-Krimi"). Das Autorenteam führt Alexander Rümelin ("Lindenberg! Mach dein Ding") an. 26. 10., Amazon Prime

Sebastian Fitzeks Die Therapie - Teaser | Prime Video

Keine Zeugen, keine Spuren, keine Leiche. Josy, die dreizehnjährige Tochter des bekannten Psychiaters Viktor Larenz, verschwindet unter mysteriösen Umständen. Ab dem 26. Oktober exklusiv bei Prime Video. Jetzt abonnieren und Primer werden: https://bit.ly/3 Amazon Prime Video Deutschland

The Gilded Age Julian Fellowes ließ keine Gelegenheit aus, das Publikum wieder einzuladen – in eine andere Zeit, zu anderen Menschen, anderen Sitten und Gebräuche. Allein: Dem Publikum war nicht mehr danach, und der Familiensitz von Lord und Lady Grantham ist nicht New York, "Downton Abbey" ist nicht "The Gilded Age". The Times They Are a-Changin'. 30. 10., Sky

The Gilded Age Season 2 | Official Teaser | HBO

The Gilded Age was a period of immense economic change, of huge fortunes made and lost, and of fierce rivalry between old money and new. Nowhere is that rivalry more apparent than on East 61st Street, where Marian Brook and her thoroughly old money aunts, Agne HBO

Kommen Sie gut durch den Oktober und frohes Schauen, wünscht Ihre Prie-View! (Doris Priesching, 30.9.2023)