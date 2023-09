Im Anschluss strahlt Puls 24 am kommenden Dienstag die Dokumentation "Kann Kickl Kanzler?" aus

Nach der Weigerung von FPÖ-Chef Herbert Kickl am "Bürgerforum live" von Puls 24 teilzunehmen, sendet der Nachrichtensender am 3. Oktober um 21 Uhr stattdessen ein "Pro und Contra Spezial". Dabei wird die FPÖ unter Kickl unter die Lupe genommen, wobei Unterstützer und Kritiker in einer Diskussionsrunde wie auch mittels Wortmeldungen aus dem Publikum angehört werden sollen. Gesendet wird live aus einem Gasthaus im Wiener Prater.

Nach Kickls Absage zum Puls 4"-Bürgerforum live" plant der Sender ein "Pro und Contra Spezial" zu Kickl. Foto: APA/EVA MANHART

Im Anschluss strahlt Puls 24 die Dokumentation "Kann Kickl Kanzler?" aus. Darin setzen sich Manuela Raidl und Dominik Schaden mit dem Szenario einer Kickl-Kanzlerschaft auseinander. Bis dahin steht aber noch ein "Bürgerforum live" mit NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Programm. Sie stellt sich am Dienstag um 21 Uhr den Fragen von Corinna Milborn und dem Live-Publikum. (APA, 26.9.2023)