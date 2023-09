Der Sender habe sich den "Kampf gegen die Inhalte und Positionen der FPÖ zu einer zentralen Aufgabe gemacht", so die FPÖ. Puls 24 arbeitet an Alternativprogramm

Wien – Aus dem Status" Angefragt" wird "Abgesagt": FPÖ-Chef Herbert Kickl wird nicht am "Bürgerforum live – Schicksalswahl 2024" von Puls 24 teilnehmen – darüber informierte der Privatsender am Donnerstag in einer Aussendung. Eine Angabe von Gründen gab es seitens des Senders vorerst nicht, nur so viel: "Wir bedauern, dass FPÖ-Chef Herbert Kickl nicht an unserem Puls-24-'Bürgerforum' teilnehmen will."

FPÖ-Chef Herbert Kickl nimmt nicht am "Bürgerforum" von Puls 24 teil. APA/EVA MANHART

Die Begründung lieferte dann die FPÖ in einer Aussendung: "Im Unterschied zu vielen anderen Politikern hat FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl laufend Kontakt zu Bürgern im ganzen Land. Allein bei der Neustart-Tour im Frühjahr gab es mehr als 40 öffentliche Veranstaltungen mit zigtausenden 'echten' Bürgerkontakten." Deshalb werde die Einladung für dieses "TV-Format, mit vom Sender gecasteten 'Wirtshausgästen' in einer künstlich wirkenden Wirtshausatmosphäre, nicht angenommen. Wir setzen auf echte Wirtshausgespräche“, erklärte FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher Christian Hafenecker.

FPÖ wettert gegen "linken Sender"

Es gebe mittlerweile einen "Overkill" an derartigen TV-Formaten. Und auf Puls 4 und Puls 24 dürfte die FPÖ nicht gut zu sprechen sein, denn: "Bei Puls 24 handelt es sich auch um einen linken Sender, der in der Vergangenheit den Kampf gegen die Inhalte und Positionen der FPÖ zu einer zentralen Aufgabe gemacht hat. Sowohl in Diskussionsformaten als auch bei Interviews haben die Moderatoren weniger eine neutrale Herangehensweise als vielmehr ihre eigene Haltung ins Zentrum der Sendungen gestellt." Die Moderatoren würden "Interviews oder Talkshows in erster Linie als Bühne für ihre eigene Meinung und politische Positionierung nützen".

Wie berichtet bittet Puls 24 ein Jahr vor der geplanten Nationalratswahl im Herbst 2024 die Parteichefin und -chefs ins Gasthaus, um über ihre Pläne für Österreich zu diskutieren. Den Auftakt machte am Dienstag SPÖ-Chef Andreas Babler. Folge zwei geht kommenden Dienstag mit Neos-Obfrau Beate Meinl-Reisinger über die Bühne. Die Gesprächsreihe ist auch über den Streamingdienst Joyn zu sehen.

Moderiert wird das "Bürgerforum live – Schicksalswahl 2024" von Puls-24-Infodirektorin Corinna Milborn und Café-Puls-Moderator Florian Danner. FPÖ-Chef Kickl hätte am 3. Oktober an die Reihe kommen sollen. Puls 24 will ein Alternativprogramm auf die Beine stellen, um über die FPÖ zu debattieren. (red, 21.9.2023)