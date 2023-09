Nicht gesund, aber billig: Der Bundeskanzler empfiehlt von Armut betroffenen Familien, ihren Kindern einen Hamburger bei McDonald´s zu kaufen. Screenshot: DER STANDARD

Im Netz herrscht derzeit Aufregung über ein Video, das Bundeskanzler Nehammer zeigt, in dem er über Kinderarmut und Frauen in Teilzeit spricht. "Wieso erhöht sich die Teilzeitquote nicht? Nicht einmal bei den Frauen, die keine Betreuungspflichten haben? Wenn ich zu wenig Geld habe, gehe ich mehr arbeiten", sagt der Kanzler in dem auf X, vormals Twitter, veröffentlichten Video salopp.

Auch für das Problem Kinderarmut scheint der Kanzler eine einfache Lösung parat zu haben: "Was ist eigentlich mit den Eltern? Was heißt, ein Kind kriegt in Österreich keine warme Mahlzeit in Österreich? Wisst ihr, was die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist? Sie ist nicht gesund, aber sie ist billig: Ein Hamburger bei McDonald´s". Nehammer rechnet vor: 1,40 Euro würde ein Hamburger kosten, würde man noch Pommes dazu kaufen, wäre man bei 3,50 Euro. Abschließend meint er: "Und jetzt behauptet wirklich einer ernsthaft, wir leben in einem Land, wo die Eltern ihrem Kind dieses Essen nicht leisten können?"

Die Antwort der Netz-Community auf des Kanzlers fragwürdigen Ratschläge lässt nicht lange auf sich warten. Neben Kritik gibt es auch zahlreiche Videos, die sich über die Aussagen Nehammers lustig machen. Ein Nutzer veröffentlicht etwa eine aus Hamburgern bestehende "Ernährungspyramide a la Karl Nehammer".

Eine andere Nutzerin postet etwa ein Foto von Nehammer mit einem Schild in der Hand – die Aufschrift: "Eure Armut kotzt mich an". Das "M" ist dabei das Logo von McDonald´s.

Die ÖVP bestätigt laut Puls24 die Aussagen des Kanzlers, das Video sei bei einer Funktionärsveranstaltung in Salzburg entstanden, es sei aber geschnitten. Ein offizielles Statement des Bundeskanzlers gibt es bisher nicht. Eine längere Version des Videos findet sich bereits ebenfalls auf X, vormals Twitter. (red, 27.9.2023)