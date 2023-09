Die Umstellung auf Elektrofahrzeuge würde die US-Arbeiter überflüssig machen, meint der ehemalige US-Präsident. Er kündigte an, die Umstellung im Fall seiner Wahl rückgängig zu machen

Am Donnerstag hielt Trump eine Wahlkampfveranstaltung bei Drake Enterprises, einem Hersteller von Automobilteilen. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SCOTT

Detroit – Ex-US-Präsident Donald Trump hat den im Moment in den USA stattfindenden Streik der Autogewerkschaft UAW als unwichtig bezeichnet, da die Umstellung auf Elektrofahrzeuge die Arbeiter seiner Meinung nach überflüssig machen wird. "Es ist völlig egal, was Sie bekommen, denn in zwei Jahren werden Sie alle weg sein", sagte Trump vor mehreren hundert Arbeitern, die sich bei einem nicht gewerkschaftlich organisierten Autozulieferer außerhalb von Detroit versammelt hatten.

Trump erklärte, dass die US-Autoindustrie in nur wenigen Jahren massive Verluste erleiden werde und versprach, im Falle seiner Wahl den EV-Vorstoß der Regierung zu beenden. Er forderte die UAW auf, ihn im Präsidentschaftswahlkampf zu unterstützen. "Sie werden schließen und diese Autos in China und anderswo bauen. Das ist ein Schlag für Michigan und Detroit", so der Ex-Präsident.

Am Dienstag schloss sich US-Präsident Joe Biden einer Streikpostenkette an, um seine Solidarität mit der Gewerkschaft zu bekunden, die seit dem 15. September die Werke von General Motors, der Chrysler-Muttergesellschaft Stellantis und Ford bestreikt. Die UAW hat bisher noch keinen der beiden Präsidentschaftskandidaten unterstützt. Allerdings begrüßte die Gewerkschaftsführung Bidens Unterstützung äußerte sich mit scharfen Worten über Trump und dessen Bilanz. (APA, 28.9.2023)