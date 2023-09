Der Baubranche werden schwierige Zeiten vorhergesagt. IMAGO/EHL Media/Erik-Holm Langho

Berlin - Hohe Inflation, maue Weltwirtschaft, steigende Zinsen: Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Konjunkturprognosen angesichts des schwierigen Umfelds gesenkt. Statt dem bislang erwarteten Wachstum beim Bruttoinlandsprodukt von 0,3 Prozent wird nun für das laufende Jahr ein Rückgang von 0,6 Prozent vorhergesagt, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Gemeinschaftsdiagnose für die deutsche Bundesregierung hervorgeht.

"Der wichtigste Grund dafür ist, dass sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen, als wir im Frühjahr erwartet haben", erklärte der Vizepräsident des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Oliver Holtemöller. Für 2024 wird wieder ein Wachstum erwartet, das mit 1,3 Prozent aber schwächer ausfallen soll als im Frühjahr mit 1,5 Prozent angenommen. 2025 soll es dann zu einem Plus von 1,5 Prozent reichen. Die Gemeinschaftsdiagnose dient der Regierung als Basis für ihre eigenen Projektionen, die wiederum die Grundlage für die Steuerschätzung bilden.

"Moderater Anstieg" der Arbeitslosigkeit

"Die konjunkturelle Schwäche ist mittlerweile auf dem Arbeitsmarkt angekommen", schreiben die Institute darin. Angesichts der "notorischen und sich perspektivisch weiter verschärfenden Personalknappheit in vielen Bereichen" erwarten sie allerdings nur einen "moderaten Anstieg" auf 2,6 Millionen Arbeitlose im laufenden Jahr - das wären etwa 174.000 mehr als 2022. "Im kommenden Jahr wird die Zahl der Arbeitslosen wohl leicht sinken", lautet die Prognose. 2025 soll sie dann weiter zurückgehen auf weniger als 2,5 Millionen.

"An der Preisfront entspannt sich die Lage nach und nach"

Für die Verbraucher halten die Institute eine gute Nachricht parat. "An der Preisfront entspannt sich die Lage nach und nach", heißt es in der Gemeinschaftsdiagnose, die den Titel "Kaufkraft kehrt zurück – Politische Unsicherheit hoch" trägt. Die Inflationsrate dürfte demnach im laufenden Jahr bei 6,1 Prozent liegen, 2024 aber deutlich auf 2,6 Prozent fallen und 2025 dann noch einmal auf 1,9 Prozent. "Mittlerweile haben die Löhne auf die Teuerung reagiert, sodass die Kaufkraft der Beschäftigten wieder steigen wird", sagen die Ökonominnen und Ökonomen voraus. "Dies stabilisiert den privaten Konsum."

Schwierige Zeiten für Baubranche

Schwierige Zeiten werden der Baubranche vorhergesagt. "Das Baugewerbe kommt zunehmend in schweres Fahrwasser." Wegen gestiegener Finanzierungskosten dürften etwa die Wohnungsbauinvestitionen "bis in das nächste Jahr hinein wohl deutlich zurückgehen". Vorerst keine großen Sprünge nach oben werden im Exportgeschäft erwartet.

"Die konjunkturelle Flaute in wichtigen Absatzmärkten wie dem Euroraum und China, von denen vor allem weniger Konsum- und Vorleistungsgüter nachgefragt werden, bremst die Exporte", betonten die Institute. "Darüber hinaus belasten auch die hohen Energiekosten, insbesondere in der Chemischen Industrie, sowie der zunehmende Fachkräftemangel die deutschen Exportunternehmen." Deshalb sollen die Ausfuhren im laufenden Jahr preisbereinigt um 1,0 Prozent sinken, 2024 dann um 1,8 Prozent wachsen.

Erstellt wird die Gemeinschaftsdiagnose vom RWI in Essen, vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München (Ifo), vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW), vom IWH in Halle und vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin (DIW), das nach dem Umbau der hauseigenen Konjunkturforschung wieder mit dabei ist. (Reuters, red, 28.9.2023)