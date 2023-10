Am Montag hat ein American Staffordshire Terrier in Oberösterreich eine Joggerin getötet. Expertinnen und Experten fordern ein Umdenken bei Hunderichtlinien

In Naarn (Bezirk Perg) wurde eine Joggerin von einem American Staffordshire angefallen. APA/FOTOKERSCHI.AT/TARAS PANCHUK

Naarn – Nach dem tödlichen Hundebiss am Montagvormittag in Oberösterreich sind weiterhin Fragen offen. Eine Joggerin wurde dabei im Bezirk Perg von einem American Staffordshire Terrier mehrfach gebissen und erlag ihren Verletzungen bereits am Unfallort. Am Dienstag hat die Polizei die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen die Hundehalterin fortgesetzt. Die 37-Jährige konnte noch nicht zum Vorfall befragt werden, da sie beim Versuch, das Tier von der 60-Jährigen wegzuzerren, selbst verletzt und ins Linzer Uniklinikum eingeliefert wurde.

Laut Erhebungen der Polizei war die 37-jährige Hundehalterin am Montag gegen 9.15 Uhr mit dem Hund an der Leine auf einem Güterweg unterwegs. Zur selben Zeit joggte eine 60-Jährige vorbei. Plötzlich griff der American Staffordshire die Frau an, die Hundebesitzerin konnte das Tier nicht mehr bändigen. Das Opfer erlitt "multiple Bissverletzungen", so die Polizei. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Da die Verstorbene weder ein Handy noch Dokumente bei sich hatte, konnte die Identität erst im Lauf des Montags zweifelsfrei geklärt werden.

Video: Joggerin in Oberösterreich von Hund tot gebissen. APA

Vermutlich fehlender Maulkorb in Oberösterreich

Die Tierhalterin erlitt bei ihren Rettungsversuchen Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Die zuständige Bezirkshauptmannschaft (BH) Perg sowie der Amtstierarzt wurden über den tödlichen Vorfall informiert und der betreffende Hund wurde wegen Gefahr im Verzug in Absprache mit drei Tierärzten eingeschläfert. Laut Polizei dürfte die Hundehalterin den American Staffordshire an der Leine geführt haben, das Tier trug aber wohl keinen Maulkorb. Die Ermittlungen dazu laufen noch, da die verletzte Hundehalterin noch nicht befragt werden konnte. Die Staatsanwaltschaft Linz hat die Obduktion der verstorbenen Frau angeordnet.

Der Hund, der in Oberösterreich eine Frau tötete, war ein American Staffordshire Terrier. Getty Images/iStockphoto

Forderungen nach Änderungen im Hundegesetz

Unterschiedliche Stimmen fordern nun eine Überarbeitung der Richtlinien zur Haltung von speziellen Hunderassen. Im Jahr 2022 wurden in Oberösterreich 168 Hundebisse zur Anzeige gebracht.

In jenen Bundesländern, in denen das Gesetz sogenannte Listenhunde definiert, steht der American Staffordshire Terrier auf dieser Liste. Für die Haltung dieser Rassen gelten eigene Voraussetzungen, die von Bundesland zu Bundesland variieren.

In Oberösterreich bestehen keine besonderen Auflagen für die Haltung einzelner Hunderassen. Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer müssen lediglich vorher einen sechsstündigen Sachkundekurs absolvieren. Hunde müssen an öffentlichen Orten im Ortsgebiet "an der Leine oder mit Maulkorb geführt werden. Die Leinen- oder Maulkorbpflicht betrifft alle Straßen, Gehsteige, Gehwege und Parks innerhalb der Ortstafeln 'Ortsanfang' und 'Ortsende'", heißt es auf der Website des Landes.

Maulkorbpflicht und Welpenerziehung

Die Hunderasse American Staffordshire Terrier habe einen inneren Tötungsdrang, sagte die Hundeexpertin Inge Eberstaller zu ORF.at. Hunde dieser Rasse würden fester zubeißen und auch nach dem Tod eines Opfers aufgrund einer genetischen Veranlagung nicht damit aufhören. Die Expertin fordert zudem eine weitreichende Maulkorbpflicht speziell für diese Rasse, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.

Robert Markschläger vom Österreichischen Kynologenverband, einer Dachorganisation für Hundeklubs, sagte der "Kleinen Zeitung", dass das Verhalten des Staffordshires aus Oberösterreich auf einen Berührungsreiz zurückführen sei. Markschlager fordert eine artgerechte Erziehung von Welpen, um positive Erstkontakte mit Menschen zu schaffen. Von Rasselisten ist er nicht überzeugt, es komme nie auf die Rasse an, sondern auf die Halterin oder den Halter des Hundes.

Tierschutz-NGO: Verhalten kaum auf Rasse zurückzuführen

In einer Pressemitteilung spricht sich auch die Organisation Tierschutz Austria gegen die Listenregelung bei Hunden aus und warnt vor einer Pauschalisierung bei manchen Hunderassen. Listen, die spezielle Maßnahmen für einige Hunderassen vorschreiben, seien zwar weit verbeitet, aber nutzlos. Laut einer Studie aus dem Jahr 2022 seien nur neun Prozent des Verhaltens eines Hundes durch dessen Rasse bestimmt, wie die Tierschutzorganisation zitiert. In der Mitteilung wird ein Hundebissregister gefordert, das alle Angriffe von Hunden dokumentiert und Daten zum Kontext, der Rasse und den Opfern speichert.

KFV: Verzicht auf strengere Regeln "fatale Fehleinschätzung"

Der Fachbereich Freizeitsicherheit im Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) fordert für Oberösterreich hingegen strenge Regeln, wie es sie "in Wien oder auch in Niederösterreich und Vorarlberg gibt". Heuer seien in Oberösterreich bereits zahlreiche Menschen von Hunden gebissen worden, darunter auch kleine Kinder. Konkret werden in der Presseaussendung sieben Vorfälle mit schweren Verletzungen aufgelistet. Der Verzicht auf strenge Regeln für Listenhunde im Zuge der Änderung des Hundehaltegesetzes vor zwei Jahren in Oberösterreich sei eine "fatale Fehleinschätzung" gewesen, die laut KFV korrigiert werden müsse. Als Vorbild wird Wien genannt, wo Listenhunde im öffentlichen Raum nicht nur an die Leine müssen, sondern auch einen Beißkorb tragen müssen. Zudem müssen die Besitzer einen Hundeführscheinprüfung ablegen und diese bereits nach zwei Jahren auffrischen. Ferner gilt für Halter von Listenhunden ein Alkohollimit von 0,5 Promille. (Sanna Sailer, 3.10.2023)