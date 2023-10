Jeff Tweedy hat mit Wilco eine neue Platte veröffentlicht: "Cousin." EPA

Sich nix scheißen sollte integraler Bestandteil jeder Kunst sein. Die US-Band Wilco ist zwar oft und gerne in die Knie gegangen, hat sich winselnd in den Staub geworfen – aber nur, weil es ein Lied verlangt hat, nicht die Plattenfirma. Wilco hat mit Jeff Tweedy einen Chef, der ein zärtliches Idiom pflegt, doch das sollte niemand mit einer Form von Schwäche verwechseln.

Vielmehr hat er immer gemacht, was er wollte: Country und Punk vermählt, Krautrock in den mittleren Westen exportiert, die Tradition des Westcoastrock gepflegt und all dem stets seine Melancholie verpasst. Nun haben Wilco ein neues Album veröffentlicht. Es heißt Cousin –und noch hängt der Zauber des Vorgängers im Raum: Cruel Country. Mit Cousin schlagen Wilco erneut einen Haken; dafür haben sie Cate Le Bon als Produzentin engagiert.

Die Waliserin hat den Blick von außen, denn Wilco klangen trotz aller Qualität oft recht vorhersehbar. Le Bon erfindet die Gruppe nun nicht neu, doch sie verführt sie dazu, experimentierfreudiger zu sein. Das war die Band auf Alben wie Yankee Hotel Foxtrott oder A Ghost Is Born schon vor gut 20 Jahren, und das bedeutet nun, dass Wilco im Rhythmusbereich nicht nur aufs Schlagzeug setzen, sondern elektronisches Gerät verwenden. Oder etwa Ambientgeräusche zwecks Steigerung der Atmosphäre zulassen, wie im schwerfüßigen Pittsburgh.

Wilco - Meant To Be (Official Lyric Video)

WilcoVEVO

Verwegener als ein Beat aus der Dose oder eine Geräuschkulisse aus dem Laptop ist der letzte Song: Meant to Be klingt, als hätte man dem Electric Light Orchestra die Geigen und das Ufo gezogen. Discobeat und Jeff Tweedys Gesang, der noch in der Euphorie zart belegt klingt. Neis, wie die jungen Leute sagen.

Am Ende ist schwer festmachen, wo sich Le Bon eingebracht hat. Nach Cruel Country ist Cousin keine grobe Zäsur, es verströmt den Charme eines Zwischenwerks. Das sind oft Mauerblümchen, doch oft liegt in der Mikromodifizierung eine spezielle Schönheit. Cousin trägt diese in sich. (Karl Fluch, 9.10.2023)