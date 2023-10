Die Landtagssitzung konnte dennoch wie geplant beginnen. Demonstrationen sind an Sitzungstagen untersagt

Seit Mittwochfrüh blockieren mehrere Demonstranten die Einfahrt zur Tiefgarage des Vorarlberger Landhauses in Bregenz. "Klimanotstand heißt handeln – Tunnelspinne stoppen!" steht in großen Buchstaben auf einem Transparenz, das an der Einfahrt angebracht wurde. Davor haben sich die Aktivistinnen und Aktivisten von Extinction Rebellion platziert. Auch vor dem Haupteingang sitzen und stehen Demonstrantinnen und Demonstranten, ein Transparent hängt über der Eingangstür. Der Verkehr ist durch die Aktion nicht gestört.

Aktivisten von Extinction Rebellion im Sommer vor dem Vorarlberger Landhaus. Angelika Grabher-Hollenstein

Laut Polizei handelt es sich um etwa 25 Aktivisten, die sich um das Landhaus platziert hätten. Noch hat die Polizei das Gelände nicht geräumt. Ob sich auch Personen festgeklebt haben, konnte ein Polizeisprecher am Vormittag dem STANDARD nicht sagen. Mehrere Menschen hätten sich aber an bzw. mit Gegenständen fixiert; dass sich auch Teilnehmer angeklebt haben, sei wahrscheinlich. Die Zufahrt zu der Tiefgarage sei zwar blockiert, die Abgeordneten seien aber durch den Haupteingang in das Gebäude gekommen, sagte der Sprecher. Die Landtagssitzung konnte deswegen auch wie geplant um neun Uhr starten.

Nicht der erste Protest

Im Umkreis von 300 Metern um das Landhaus gilt an Tagen der Landtagssitzung eine Bannmeile. In diesem Bereich darf nicht demonstriert werden. Bereits an den Sitzungstagen im Juli hat das Demonstranten aber nicht gehindert – auch damals platzierten sie größere Holzkonstruktionen vor dem Eingang, die Tiefgarage war blockiert. Bei der Auflösung des Protests war damals auch die Spezialeinheit Cobra im Einsatz.

Eine Aktivistin kritisierte nach der Räumung im Juli die Polizei, da sie bei dem Einsatz verletzt worden sei. Die Staatsanwaltschaft bestätigte in der Folge, dass es ein Verfahren wegen Körperverletzung gebe.

Strafen aufgehoben

Die Frau, Marina Hagen-Canaval, ist eines der Gesichter der Vorarlberger Protestbewegung. Im Dezember 2022 wurde sie von der Polizei aus dem Sitzungssaal des Landtags getragen. Dabei hatte ein Polizist sie rechtswidrig an den Haaren gerissen, wie das Landesverwaltungsgericht bereits festgestellt hat.

Auch in einer anderen Sache hatten die Demonstrantinnen das Landesverwaltungsgericht bereits auf ihrer Seite: Die wegen des Protests im Gebäude verhängten Verwaltungsstrafen in der Höhe von jeweils 220 Euro wurden aufgrund einer Gesetzeslücke aufgehoben. Die Bannmeilen-Regelung gelte nur unter freiem Himmel und nicht im Sitzungsgebäude. (Lara Hagen, 4.10.2023)