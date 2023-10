Donnerstagmittag wird der Nobelpreis für Literatur vergeben. Man muss bis 2012 zurückgehen, um einen Preisträger zu finden, der nicht in Europa oder den USA lebt

So sieht eine Literaturnobelpreis-Medaille aus. Wer bekommt sie heuer? APA/dpa/Daniel Reinhardt

Wer könnte heuer den Literaturnobelpreis bekommen? Am Donnerstag verkündet die Schwedische Akademie in Stockholm ihre Entscheidung. Die Wettbüros favorisieren einstweilen den Norweger Jon Fosse, den Kenianer Ngugi Wa Thiong'o, die chinesische Schriftstellerin Can Xue oder den Australier Gerald Murnane. Die genauen Platzierungen variieren je nach Wettanbieter, weit oben rangieren aber auch der Rumäne Mircea Cărtărescu, der Chilene Raúl Zurita und noch einmal aus China Yan Lianke. Es zeigt sich ein Trend zu Autorinnen und Autoren, die nicht aus Europa oder den USA kommen. Langjährige Favoriten wie die Kanadierinnen Anne Carson und Margaret Atwood finden sich diesmal mitunter eher auf den hinteren Plätzen.

Announcement of the 2023 Nobel Prize in Literature

The Swedish Academy will announce the 2023 Nobel Prize in Literature on Thursday, 5 October, 13:00 CEST at the earliest. #nobelprize Nobel Prize

Nach der Französin Annie Ernaux, dem tansanisch-britischen Autor Abdulrazak Gurnah, der US-Amerikanerin Louise Glück und davor Peter Handke und Olga Tokarczuk muss man tatsächlich bis 2012 zurückgehen, um einen Preisträger aus einem anderen Erdteil zu finden. Damals war es Mo Yan aus China. Die Problematik, dass Frauen bei der Preisvergabe lange massiv unterrepräsentiert waren, hat sich inzwischen gebessert. Zunehmend wurde in den letzten Jahren aber gefragt, wie es um die Diversität der Preisträger nach Herkunftsregionen steht.

Österreicher unwahrscheinlich

Wenn der Zeitplan hält, sollte Mats Malm, Ständiger Sekretär der Schwedischen Akademie, um 13 Uhr vor die Kameras treten. Rund 350 Kandidaten werden jährlich nominiert. Die Gewinnerin oder der Gewinner muss nach einem mehrmonatigen Auswahlprozess mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen des sechsköpfigen Nobelpreis-Komitees der Schwedischen Akademie auf sich vereinigen. Allein einen österreichischen Namen kann man nach den Preisen für Handke 2019 und Elfriede Jelinek 2004 wohl ausschließen. (wurm, 5.10.2023)