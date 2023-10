Der norwegische Autor Jon Fosse erhält den Literaturnobelpreis 2023. AP/Jessica Gow

Stockholm – Der Norweger Jon Fosse bekommt den Literaturnobelpreis 2023: Das wurde am Donnerstag von der Schwedischen Akademie in Stockholm bekanntgegeben.

Fosse (64) wird "für seine innovativen Stücke und für Prosa, die dem Unsagbaren eine Stimme gibt", geehrt. Er habe den Dichter im Auto nördlich von Bergen erreicht, sagte der Ständige Sekretär der Akademie, Mats Malm. Favoritin der Buchmacher war zuletzt die unter dem Pseudonym Can Xue schreibende 70-jährige Chinesin Deng Xiaohua gewesen.

Wohnsitz auch in Österreich

Jon Fosse ist Österreich seit längerem verbunden. Im Jahr 2000 erhielt er den allerersten Nestroy-Autorenpreis für sein Stück Der Name, das bei den Salzburger Festspielen gezeigt wurde. In Österreich besitzt er zusätzlich zu seiner norwegischen Heimatstadt Oslo in Hainburg an der Donau eine Wohnadresse. Bekannt gemacht haben ihn ab dieser Zeit Theateraufführungen am Burgtheater (Traum im Herbst, Schlaf), bei den Wiener Festwochen, an der Grazer Oper (Melancholia, komponiert Georg Friedrich Haas) oder bei den Salzburger Festspielen (Faust, Tod in Theben).

Fosses europäischer Durchbruch als Dramatiker gelang ihm kurz davor, 1999, mit Claude Régys Pariser Inszenierung seines Stücks Da kommt noch wer. Schon in diesem frühen Stück mit seinen Themen der ängstlichen Erwartung und der lähmenden Eifersucht tritt Fosses Interesse für unheimliche Abläufe und uneindeutige Realitäten zutage.

Beckett, Bernhard, Trakl

Wie sein Vorläufer der Nordischen Literatur Tarjei Vesaas verbindet Fosse starke lokale Bindungen, sowohl sprachlich als auch geografisch, mit modernistischen künstlerischen Techniken. Als seine Wahlverwandten nennt er Samuel Beckett, Thomas Bernhard und Georg Trakl.

Der Preis ist heuer mit elf Millionen schwedischen Kronen (930.000 Euro) dotiert, einer Million Kronen mehr als im Vorjahr, als die prestigeträchtigste Auszeichnung der Literaturwelt an die Französin Annie Ernaux ging. Übergeben wird der Preis traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel. (red, 5.10.2023)