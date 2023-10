ORF verurteilt "völlig inakzeptables Verhalten" gegen Klien "auf das Schärfste" - "Gute Nacht Österreich"-Reporter schlich sich in einen Jahrmarktwagen – für eine Frage nach dem Glawischnig-Kuss

ORF-Satiriker Peter Klien geht dorthin, wo es diesmal wirklich wehtut: Ein FPÖ-Security nahm den Late-Night-Comedian in den Schwitzkasten und zerrte ihn von FPÖ-Parteichef Herbert Kickl weg. Die Szene ereignete sich beim Auftritt des freiheitlichen Parteichefs bei einem "Oktoberfest" im steirischen Hartberg und soll diesen Freitagabend in "Gute Nacht Österreich" in ORF 1 (23.25 Uhr) gezeigt werden.

"Es handelt sich hierbei um ein völlig inakzeptables Verhalten, das der ORF auf das Schärfste verurteilt", sagt dazu der ORF in einer Aussendung am Freitagvormittag.

Peter Klien wurde in den Schwitzkasten genommen, zu sehen am Freitag in "Gute Nacht Österreich". Foto: GNÖ

Kopf unter den Arm geklemmt

Klien versuchte nach STANDARD-Infos bei dem "Oktoberfest" mehrfach, wie schon bei früheren Gelegenheiten, FPÖ-Chef Kickl zu einem seiner satirisch-provokanten Interviews zu bewegen. Kickl drängte ihn auch schon selbst mit ausgestrecktem Arm weg, inzwischen geht er gemeinhin ohne Reaktion und abgeschirmt von Security und anderen Mitarbeiterinnen an Klien vorüber.

Als Kickl auf dem Weg durch das Hartberger "Oktoberfest" vor einem Jahrmarktwagen stehen blieb, betrat Klien den Wagen und hielt Kickl das ORF-Mikrofon über den Tresen des Wagens unter die Nase. Klien fragte zu einem seiner Lieblingsthemen, dem Kuss mit Ex-Grünen-Chefin und Klassenkollegin Eva Glawischnig beim Flaschendrehen mit 14. Diesmal so: "Herr Kickl, das möchte ganz Österreich wissen. Wie sie die Frau Glawischnig geküsst haben, war das mit Zunge?"

Der stämmige Security packte Klien, nahm seinen Kopf unter den Arm und zerrte ihn aus dem Wagen. Klien nach dem handgreiflichen Rauswurf: "Na servas, da geht's zua bei eich."

"Verschwind, di wü do kana hobn!"

Einmal wollte es Klien dann noch im Festzelt vor der Selfie-Wand versuchen, Kickl vor das Mikro zu bekommen. Derselbe Security wurde aufmerksam, und der ORF-Satiriker kam nicht weit: Der Mann mit markant tätowiertem Hals drängte Klien mit den Worten "Verschwind, di wü do kana hobn!" aus dem Festzelt. (fid, 6.10.2023)