Wolf Haas stammt aus dem Salzburger Land, lebt aber in Wien. Regine Hendrich

Wolf Haas wird mit dem Erich Kästner Preis für Literatur 2024 ausgezeichnet. Der österreichische Autor, der kürzlich sein neues Buch "Eigentum" vorgelegt hat und vor allem für seine "Brenner"-Krimireihe bekannt ist, wird "für sein immer überraschendes und sprachlich funkelndes Gesamtwerk" gewürdigt, wie es in der Jurybegründung heißt. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis wird am 23. Februar 2024 in München verliehen, teilte die Erich Kästner Gesellschaft am Freitag mit.

"In der Brillanz und dem Einfallsreichtum seiner Sprache, seinem souveränen und habituellen Einsatz von Komik und Humor, der Reflexion menschlicher Ängste und Nöte, in der engen Bindung seines Lesepublikums zeigt sich eine weitläufige Verwandtschaft zum Namensgeber dieses Preises", hält die Jury laut Aussendung fest.

Der Erich Kästner Preis für Literatur - nicht zu verwechseln mit dem biennal vom Presseclub Dresden vergebenen Erich-Kästner-Preis - wird seit 1979 in unregelmäßigen Abständen an deutschsprachige Autorinnen und Autoren vergeben, die herausragende schriftstellerische Werke mit zeitkritischen Zügen veröffentlicht haben. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern zählen u.a. Loriot (1984), Robert Gernhardt (1999), Tomi Ungerer (2003) oder Felicitas Hoppe (2015). (APA, 6.10.2023)