Andreas Kolb bei seinem Rennlauf in Snowshoe, USA, vergangenen Samstag. nathhughesphoto / Atherton Racing

Mont-Sainte-Anne - Am Samstag werden die Downhill-Mountainbikerinnen und -Mountainbiker die diesjährige Weltcupsaison in Kanada abschließen. Die legendär schnelle Strecke in Mont-Sainte-Anne verspricht erneut spannende Rennläufe. Bei den Damen geht es allerdings nur mehr um die Ehre. Denn Österreichs Downhill-Queen Valentina Höll hat bereits vergangene Woche im US-amerikanischen Snowshoe den Sack zugemacht und sich den Gesamtweltcup gesichert. Höll hat damit 2023 die Konkurrenz dominiert, sie holte sich auch den WM-Titel und kann somit als beste ihrer Zunft bezeichnet werden. Die Salzburgerin wird aber auch in Kanada zeigen, warum sie das ist und auf Angriff fahren.

Spannung verspricht das Duell um Platz zwei bei den Elite Damen. Dort kommt es zum Showdown zwischen der Deutschen Santa Cruz Syndicate-Fahrerin Nina Hoffmann und der Französin Marine Cabirou, die für Scott an den Start geht. Cabirou kommt nach zwei Siegen en suite mit viel Selbstvertrauen nach Kanada.

Vier Männer kämpfen um den Titel

Bei den Herren wiederum fällt die Entscheidung über den Gesamtweltcup im letzten Rennen. Die UCI-Punktevergabe ist eine Wissenschaft für sich und wartet für das Finale mit einer Besonderheit auf. Denn im letzten Rennen werden die Punkte nur für den Rennlauf vergeben. Qualifying und Semifinale werden gefahren, aber nicht in Punkten gezählt. Somit entscheidet sich alles im finalen Lauf. Für Österreichs Andreas Kolb wird es im "schlechtesten Fall" Platz fünf. Denn der Franzose Benoit Coulange, der als einziger Kolb noch theoretisch überholen können hätte, fällt verletzungsbedingt aus. Kolb selbst wiederum könnte es rechnerisch noch auf Platz zwei schaffen. Der Gesamtweltcup geht sich für ihn aber knapp nicht mehr aus. 250 Punkte könnte er maximal holen. Auf den derzeit Gesamtführenden Franzosen Loïc Bruni fehlen Kolb aber 256.

Die vier Topplatzierten Fahrer sind vor dem letzten Rennen eben der führende Bruni (1518 Punkte), Loris Vergier (FRA, 1458 Pkt.), Jackson Goldstone (CAN, 1366 Punkte) und Finn Iles (CAN, 1320 Pkt.). Kolb liegt mit 1262 Punkten auf dem fünften Platz. Punkte werden bis zum 30. Platz vergeben, es wird also ein Finale zum Mitzittern und vor allem Mitrechnen. Neben dem Bier sollte also der Taschenrechner nicht fehlen. Das passt zur bisherigen Saison 2023, die bei den Elite Herren in bisher sieben Rennen ebensoviele unterschiedliche Sieger gebracht hat. Einer davon war Kolb, der das Heimrennen in Leogang für sich entscheiden konnte. Wie übrigens auch Vali Höll.

Traum-Saison für Österreichs Downhiller

Neben dem Weltcup haben die heimischen Downhill-Stars heuer auch die Weltmeisterschaft, die in dieser Disziplin jährlich stattfindet, dominiert. Valentina Höll holte sich im August in Vallnord, Andorra, den WM-Titel, Kolb wurde hinter seinem Teamkollegen Charlie Hatton Zweiter. Damit ist das ablaufende Jahr schon jetzt das mit Abstand erfolgreichste, das Österreichs Downhill-Szene je bejubeln durfte. Bleibt zu hoffen, dass diese Erfolge auch den Nachwuchs beflügeln.

Der Vizeweltmeister von 2020, der Steirer David Trummer, war 2023 verletzungsbedingt länger ausgefallen. Mittlerweile ist der MS Mondraker-Teamfahrer aber zurück am Downhillbike und kämpft sich zurück an die Spitze. In der Vorwoche musste Trummer leider nach einem Sturz im Training das Rennen auslassen, auch in Kanada ist er nicht am Start, Aber mit ihm wird 2024 wieder zu rechnen sein.

Das Finale der Damen in Mont-Sainte-Anne wird am Samstag ab 18.45 Uhr auf Eurosport (hinter einer Bezahlschranke) live zu sehen sein. Die Herren starten ab 19:40 Uhr und werden ebenfalls live übertragen. (Steffen Kanduth, 7.10.2023)