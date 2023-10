Österreichische Projekte in der Höhe 19 Millionen Euro sollen evaluiert werden, kündigt Außenmister Schallenberg an

Raketenbeschuss auf Israel aus dem Gazastreifen REUTERS/AMIR COHEN

Nach den Angriffen der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel stellt Österreich seine Entwicklungszusammenarbeit mit den palästinensischen Gebieten ein. Das kündigte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) im Ö1-"Morgenjournal" an. Die Gelder in der Höhe von rund 19 Millionen Euro würden evaluiert werden, betroffen seien davon "eine Handvoll" Projekte. Auch Deutschland hat das Einfrieren von Hilfsgeldern angekündigt. Die israelische Regierung hat in der Vergangenheit mehrfach Vorwürfe erhoben, Hilfsgelder der EU würden zu Gunsten palästinensischer Terroristen abgezweigt.

Österreich werden sich in Bezug auf weitere Schritte mit anderen EU-Ländern abstimmen. Zudem hat das Außenministerium für heute den iranischen Botschafter ins Haus zitiert. Als Grund nannte Schallenberg die Freudenfeiern und Glückwunsch-Bekundungen aus dem Iran an die Hamas-Terrororganisation. Schallenberg nannte solche Reaktionen "unerträglich und menschenverachtend". Das Ausmaß des Terrors sei derart "entsetzlich", das sei "ein derartiger Bruch, dass man nicht zur Tagesordnung übergehen kann", sagte Schallenberg.

8.300 Österreicher in Israel

Aktuell halten sich rund 8.300 Österreicherinnen und Österreicher in Israel auf, darunter "rund 250 Reiseregistrierte", hieß es am Sonntagabend aus dem Wiener Außenministerium. Das Außenamt würden aktiv bei Fragen zu einer möglichen Ausreise unterstützt. Zu den rund 8.300 genannten Personen würden aber auch in Israel ansässige Auslandsösterreicher zählen.

Schallenberg sagte im Ö1-Gespräch auch, dass Österreich über seine Botschaft ständigen Kontakt halte mit den sich in Israel aufhaltenden Bürgerinnen und Bürgern. 100 davon würden Israel derzeit verlassen. Noch gebe es Linienflüge, die Grenze nach Jordanien sei offen. Die Situation sei aber "natürlich volatil und kann sich laufend ändern". Ein mobiles Krisenteam sei am Weg nach Israel, um die Botschaft zu verstärken und Präsenz am internationalen Ben Gurion Flughafen in Tel Aviv auszubauen, kündigte Schallenberg an. (red, 9.10.2023)