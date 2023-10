Viele sehen den Klimawandel als wichtigste globale Herausforderung an. Insbesondere unter Teenagern und jungen Erwachsenen ist das Problembewusstsein hoch und die Angst vor den Folgen unterbliebener Maßnahmen zum Klimaschutz groß. Dementsprechend werden auch Bewegungen von Fridays for Future über Letzte Generation bis hin zu Just Stop Oil vor allem von Jüngeren getragen.

Dass diese Altersgruppen stärker für die Ablöse fossiler Brennstoffe zu gewinnen sind, ist auch den Ölkonzernen nicht verborgen geblieben. Und sie reagieren darauf mit gezielten Werbemaßnahmen, wie Media Matters am Beispiel des Shell-Konzerns dokumentiert, der erst im Juni einen Ausbau seines Erdgasgeschäfts angekündigt hat. Man setzt auf Influencer und das populäre Videogame "Fortnite".

"Ultimate Road Trip"

Für ´"Fortnite" ließ man bei Shell eine eigene Karte erstellen und engagierte dann Streamer, diese im Rahmen des "Shell Ultimate Road Trip" vorzustellen. Bevor sie auf der Map herumfahren und auch zwischendurch muss freilich das virtuelle Auto an einer Shell-Tankstelle betankt werden. Ziel der Kampagne ist vor allem Promotion für einen "neuen und verbesserten Premium-Treibstoff".

Zuseher werden aufgefordert, die Karte selber zu besuchen und Screenshots von ihrem Ausflug zu teilen. Außerdem werden Gutscheine für Shell und die Teilnahme an einem "traumhaften Roadtrip" verlost.

Ein Youtube-Short von "TaySon" zu "Shell Ultimate Road Trips"

Mindestens sechs Streamer konnte Media Matters ausfindig machen, die sich von Shell für die Kampagne einspannen ließen: Punisher, Grady_Rains, brookeab, Astrobounder, Chica und NateHill. Sie kommen gemeinsam auf rund 5,5 Millionen Abonnenten auf Twitch, ihre gesponserten Streams zur Shell-Map erreichten über eine Million Abrufe.

Millionenpublikum

Drei dieser Influencer – Chica, brookeab und Grady_Rains – machten auch Werbung für diese Streams auf Tiktok und Instagram. Auch dort haben sie großes Publikum, ihnen folgen acht Millionen User auf Tiktok und 1,2 Millionen auf Instagram.

Gefunden wurden auch drei weitere Videomacher, die zwar nicht auf Twitch aktiv sind, aber gesponserte Inhalte auf Instagram, Youtube und Tiktok produzierten. Dort haben sie 1,5 Millionen (Instagram), 8,5 Millionen (Tiktok) bzw. 11,6 Millionen Abonnenten (Youtube). Es handelt sich um Brianna Arsement, TaySon und chillrogg, die ebenfalls auf Games fokussiert sind.

Shell ist auch nicht neu im Geschäft mit Influencermarketing. 2017 erklärte die für den Konzern tätige Agentur Edelman PR, dass man Millennials "emotional mit Shells Engagement für eine nachhaltige Zukunft verbinden" wolle. Auf Twitch, wo 70 Prozent des Publikums zwischen 18 und 34 Jahren alt sind, setzt man zumindest seit 2021.

Im Jahr 2019 trat man als Sponsor der höchsten europäischen Meisterschaft in "League of Legends" (LEC) auf. Immer wieder verpflichtete man auch Reise- und Beauty-Influencer und andere Contentmacher und Promis. (gpi, 9.10.2023)