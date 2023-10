War in den verzehrfreudigen Jahren der Ära Kreisky noch das unschuldigste aller lukullischen Vergnügen: das Wiener Schnitzel. Heribert Corn

Kaum grummelt es in den Mägen sozial benachteiligter Kinder, da brutzelt schon das Hackfleisch auf den Fast-Food-Blechen. Es wird nicht lange dauern, bis die von Bundeskanzler Karl Nehammer empfohlene Burger-mit-Pommes-Diät bei den Kleinsten wahre Wunder bewirkt hat. Bald wird – aufgrund grassierender Adipositas – der Turnunterricht gestrichen. Aus dem freiwerdenden Reservoir an Paukern lassen sich viele Supplierkräfte gewinnen.

Um verstockte Kritikerinnen und Kritiker von der Sinnhaftigkeit seiner Ernährungsoffensive zu überzeugen, lädt Nehammer Vertreter von Caritas und Co nunmehr am Freitag zur Aussprache, in das Schutzhaus Zukunft auf der Schmelz. Schon jetzt können sich die Geladenen überlegen, welche lukullischen Bedürfnisse sich dort um 3,50 Euro befriedigen lassen. Bereits die Frittatensuppe schlägt laut Karte mit 3,90 Euro zu Buche. Erfahrene Feinschmecker raten armen Kindern und anderen faulen Essern daher ersatzweise zum Erwerb eines halben Kornspitzes.

Noch in den Reformjahren der Ära Bruno Kreiskys bemaßen Familien die Freude am Essen an der Menge der von ihnen verzehrten Speisen. Die kredenzten Hauptgerichte trugen Namen wie "Hausgeheimnis". Dahinter verbargen sich Schlachtplatten voll mit sechserlei Sorten Fleisch und allerhand Beilagen zur ersten notdürftigen Sättigung. War das Gebirge aus totem Getier bezwungen, konnte man endlich die Dessertkarte in Angriff nehmen. Die Süßspeisen waren Fantasiegebilde aus dem Spritzbeutel und trugen Namen wie "Kiss-Me-Kate-Platte". Kaiserschmarren wurde seltener gereicht, da, wie spitzfindige Wirten vorwitzig bemerkten, "mia leida kan Kaisa mea haom!"

Weich und rundlich

Als zufriedener Babyboomer wurde ich immer weicher und rundlicher. Allmählich ging meine Mutter dazu über, die Ärmel meiner Hemden einzunähen (die Kragenweite!). Die Einrichtung der ersten MacDonald's-Filiale in Österreich 1977 muss uns allen wie eine Erlösung vorgekommen sein. (Ronald Pohl, 11.10.2023)