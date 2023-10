Die neuen Uniformen der British Airways wurden von Designer Ozwald Boateng entworfen. British Airways

Fast 20 Jahre war sie alt, die Uniform der Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter bei British Airways (BA). Nun wurden die im Jahr 2004 von Julien Macdonald entworfenen Outfits, bestehend aus klassischen dunkelblauen Kostümen und Anzügen, dem Zeitgeist angepasst. Verantwortlich für das neue Design ist der Brite Ozwald Boateng. Der Modedesigner führt an der Londoner Savile Row ein eigenes Unternehmen, in der Vergangenheit hat er unter anderem für das französische Modehaus Givenchy die Männermode entworfen.

Ein British-Airways-Steward im Jahr 2014: Die Uniformen waren zuletzt 2004 überholt worden, für ihr Design war damals Julian Macdonald zuständig. Getty Images

Boatengs Uniformen sollen für alle Mitarbeitenden da sein. Die 125-teilige Kollektion, die im Jänner erstmals vorgestellt worden war und nun gelauncht wurde, umfasst einen maßgeschneiderten dreiteiligen Anzug für Männer mit einer weiter und einer eng geschnittenen Hose. Für Frauen gibt es Kleider, Röcke und Hosen. Nichtbinäres Flugpersonal kann frei wählen zwischen Rock, Bluse, Anzug. Zur Auswahl steht für alle ein Overall – das Kleidungsstück soll erstmals überhaupt in der Branche zum Einsatz kommen. Darüber hinaus gibt es auch Tuniken und Hijabs zur Auswahl. Bereits im November 2022 hatte British Airways neue Richtlinien für Crewmitglieder beschlossen, so ist seither das Tragen von Schmuck und Nagellack unabhängig vom Geschlecht erlaubt.

Auch andere Fluglinien wie Play (Island) oder Sky Up (Ukraine) haben bereits die Regeln für die Uniformen des Kabinenpersonal gelockert. Bei United Airlines darf das Flugpersonal seit 2021 kleinere Tätowierungen zeigen, Make-up und bunter Nagellack sind seither ebenfalls geschlechtsübergreifend erlaubt.

Die Reaktionen auf die neuen Uniformen von British Airways fallen derzeit noch wenig begeistert aus. Während die einen das "nonbinäre Konzept" kritisieren, bemängeln andere die mangelnde Qualität der Kleidungsstücke.

Bereits in der Vergangenheit hat es immer wieder Diskussionen über die Uniformen von British Airways gegeben. 2004 sorgten allerdings die Kommentare des Designers Macdonald selbst für Aufregung. Er hatte die Entwürfe seines Vorgängers Paul Costelloe aus dem Jahr 1992 als "wenig schmeichelhaft" bezeichnet: "Die alte Uniform ließ das Kabinenpersonal wie eine alte Oma aussehen", ätzte Macdonald damals. (red, 11.10.2023)