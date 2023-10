Marian (Brigitte Hobmeier) lässt Stadt und Ehemann (Bogdan Dumitrache) hinter sich und zieht sich in das geerbte Haus ihrer verstorbenen Großmutter in der niederösterreichischen Einöde zurück. Mitten im Wald, ohne Strom, Lebensmittel und Auto, versorgt sie sich mehr schlecht als recht. Was sie dort hingeführt hat und warum sie bleiben will, gibt nicht nur der irritierten Dorfgemeinschaft, sondern auch ihren Jugendfreunden Gerti (Gerti Drassl) und Franz (Johannes Krisch) Rätsel auf.

Die Wiener Regisseurin und Drehbuchautorin Elisabeth Scharang erzählt in "Wald" eine Geschichte, die nur lose auf Doris Knechts gleichnamigem Bestseller basiert. Sie versetzt die traumatisierte Marian in eine bürgerliche Welt, in der vieles aus den Fugen geraten ist.

Allein auf weiter Flur: Brigitte Hobmeier als "Wald"-Protagonistin Marian. Filmladen Filmverleih/©2023 WEGA FILM / VIENNA AUSTRIA

Das sagen die Kritiken

Auf der Website des Toronto International Film Festival (TIFF), bei dem der Film Ende September Premiere feierte, wird "Wald" als atmosphärisch dicht, seelenaufrührend und eindringlich beschrieben. Das Spiel der Hauptdarstellerin sei brillant. Die "Kleine Zeitung" attestiert dem Film bildgewaltige Aufnahmen und betörende Musik und findet ebenfalls viel Lob für das "umwerfende Schauspielerinnenkino von Brigitte Hobmeier". Diese lege die inneren Konflikte ihrer Figur furios frei.

Auf FM4.at hieß es, der Film sei "auf den ersten Blick einer der typischen österreichischen Filme, die sich am Land abarbeiten", doch wirke bei genauerem Hinsehen sehr gegenwärtig. "Die Stimmung Marians dürfte vielen vertraut vorkommen, vor allem Frauen, die am Rande des Nervenzusammenbruchs durch den Alltag treiben." Das Portal film.at beschreibt "Wald" als "eine heftige Geschichte, die leise daherkommt".

Was sagen Sie?

Was hat Ihnen an "Wald" gefallen, was vielleicht weniger? Welche schauspielerische Leistung hat Sie besonders überzeugt? Haben Sie auch das Buch gelesen – und wie fanden Sie es im Vergleich zum Film? Posten Sie im Forum! (Daniela Herger, 16.10.2023)