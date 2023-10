Maria Scholl (Zweite von rechts) übernimmt von Johannes Bruckenberger (rechts) die APA-Chefredaktion. Bruckenberger bewirbt sich um die ORF-Chefredaktion. Im Bild von links: Vizechefredakteurin Katharina Schell, APA-Geschäftsführer Clemens Pig, Scholl und Bruckenberger. APA Ludwig Schedl

APA-Chefredakteur* Johannes Bruckenberger (55) legt seine Funktion bei der österreichischen Nachrichtenagentur zurück, weil er sich – wie erwartet und berichtet – um den Job eines ORF-Chefredakteurs bewirbt. Der ORF hat drei Chefredakteursfunktionen am Donnerstag ausgeschrieben. Die Führung der APA-Redaktion übernimmt seine Stellvertreterin Maria Scholl (38). Sie ist seit 2019 stellvertretende Chefredakteurin der APA, wo sie zuvor als Chefin vom Dienst sowie als Kulturredakteurin tätig war. Zuletzt verantwortete sie zentrale Struktur- und Technologieprojekte im APA-Newsroom.

"Auch wenn Ausschreibung, Hearings und Auswahlverfahren im ORF erst laufen und eine etwaige Bestellung vom Ausgang dieses Prozederes abhängig ist, ergibt sich für mich in meiner Funktion als APA-Chefredakteur bereits jetzt ein 'Point of no return'", schreibt Bruckenberger in einer internen Mail, die dem STANDARD vorliegt. "Ich habe deshalb meine Funktion als APA-Chefredakteur im Einvernehmen mit der APA-Geschäftsführung zurückgelegt. Die APA-Redaktion braucht und verdient an der Spitze jemanden, dessen Fokus ganz auf die redaktionelle Arbeit und die anstehenden strategischen und wirtschaftlichen Herausforderungen gerichtet ist."

Scholl "logische Nachfolgerin"

Clemens Pig, geschäftsführender Vorstand der APA, bezeichnet die neue APA-Chefredakteurin Scholl als "Rolemodel für das zukunftsorientierte Newsroom-Management im Agenturjournalismus". Hermann Petz, Vorsitzender des Vorstands, und Roland Weißmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der APA, gratulierten Scholl zu ihrer Bestellung als "logische Nachfolgerin und verlässliche Garantin für Qualität und digitale Transformation der Redaktion" und bedankten sich bei Bruckenberger für "seine erfolgreiche Arbeit an der Spitze der APA-Redaktion in den vergangenen Jahren".

Die Chefredaktion der APA besteht neben Scholl aus ihren Stellvertretungen Katharina Schell und Werner Müllner sowie dem Head of Content Business, Christian Kneil. Mit Maria Scholl steht erstmals eine Frau an der Spitze der APA-Redaktion.

Kandidaten für ORF-Chefredakteursjobs

Als aussichtsreiche Kandidatinnen und Kandidaten für die gerade ausgeschriebenen Funktionen als Chefredakteurinnen und Stellvertreter im ORF-Newsroom mit mehr als 400 Journalistinnen und Journalisten gelten wie berichtet Bruckenberger als Chefredakteur für Sendungsteams, die derzeit interimistische Radio-Chefredakteurin Gabi Waldner-Pammesberger (Ressorts) und Sebastian Prokop (Newsdesk). Als Stellvertreterinnen und Stellvertreter werden Eva Karabeg, Inka Pieh und Christian Staudinger gehandelt.

Laut Ausschreibung sollen die neuen Chefredakteurinnen und Stellvertreter "voraussichtlich" am 1. Dezember 2023 antreten. Der größte Newsroom des Landes und seine Führung werden just vor dem Nationalrats- und EU-Wahljahr 2024 neu organisiert.

Ressortleiterinnen folgen

Nach den Chefredaktionen sollen auch die multimedialen Ressortleitungen ausgeschrieben werden, auch hier gibt es Managementhearings und Abstimmungen in der Redaktion.

Der aussichtsreiche Kandidat für die Außenpolitik, Hartmut Fiedler, trat gerade unter Protest gegen die Arbeitsbedingungen im Newsroom zurück.

Für die Ressortleitung Innenpolitik, bisher bei Hans Bürger im TV und interimistisch im Radio Klaus Webhofer, wird auf dem Küniglberg Matthias Westhoff hoch gehandelt.

Die Chronik könnte die bisherige TV-Ressortchefin Claudia Lahnsteiner multimedial führen.

Für die Wirtschaft dürfte Barbara Battisti gute Karten haben, auch wenn eine langjährige, nun gekündigte Redakteurin Vorwürfe über ihre Amtsführung erhoben hat.

(fid, 16.10.2023)