Sie führen durch malerische Natur, entlang von Küsten oder mitten durch den Dschungel Brasiliens, sogar durch Zeit- und Klimazonen: Auf den längsten Straßen der Welt kann man nicht nur ordentlich Kilometer machen, es gibt auch einiges zu sehen und zu erleben.

Von Alaska bis Argentinien auf einer Straße

Ein Teil der Carretara führt an der Küste vorbei. Getty Images/iStockphoto

Mit rund 30.000 Kilometern Länge gilt die Carretera Panamericana als die längste Straße der Welt und verbindet die eisigen Weiten Alaskas mit dem sonnigen Süden Argentiniens. Diese Rekordstraße führt durch 17 Länder, durchquert vier Klimazonen und passiert sechs Zeitzonen – ein Abenteuer von Nord nach Süd. Die Idee, Amerika mit einer Straße zu verbinden, entstand bereits in den Zwanzigerjahren. Doch erst 1936 setzte die Konvention der Panamericana diesen gigantischen Traum in die Realität um. Bis heute bleibt die längste Straße der Welt damit in ihrem Titel ungeschlagen.

Die gesamte Küste Australiens entlang

13.600 Kilometer Länge machen den National Highway 1 in Australien zur längsten Fernstraße des Landes. Entlang der beeindruckenden Küstenlinie führt die Strecke einmal rund um den gesamten Kontinent. Dabei verbindet sie die Hauptstädte der sechs Bundesstaaten Brisbane, Darwin, Perth, Adelaide, Melbourne und Sydney. Dieser Highway stellt für zahlreiche Reisende den wahrgewordenen Roadtrip-Traum dar. In den Neunzigerjahren schilderte das Land den National Highway 1 schrittweise in den Bundesstaaten als A1 oder M1 aus, was seine Bedeutung als Hauptverkehrsader Australiens unterstreicht. Die Schilder weisen den Weg zum unvergesslichen Küstenabenteuer.

Quer durch Kanada

Mitten durch Kanada führt dieser Highway. Getty Images

Der Trans-Canada Highway schlängelt sich über etwa 8.030 Kilometer von Ost nach West durch Kanada. Seit 1962 offiziell befahrbar, erhielt die Rekordstraße erst im Laufe der Jahre bis 1971 Stück für Stück eine Asphaltierung, wurde vierspurig ausgebaut und erhielt auch kreuzungsfreie Abschnitte. Die Strecke gilt als Meisterwerk der Ingenieurskunst und lädt Reisende ein, die Natur Kanadas zu erkunden.

Afrikanisches Straßennetzwerk

Der Trans-African Highway stellt den Hauptweg eines geplanten Straßennetzes in Afrika mit einer Gesamtlänge von über 6.300 Kilometern dar. Künftig soll die Megastraße alle Kontinentalstaaten Afrikas miteinander verbinden, mit Ausnahme einiger weniger Länder. Die Straßenverbindungen sollen den grenzüberschreitenden Handel und die Mobilität auf dem afrikanischen Kontinent erleichtern. Eine Fahrt auf diesem Highway verspricht nicht nur Abenteuer, sondern auch die Möglichkeit, die vielfältige Kultur des Kontinents zu erleben.

Von Küste zu Küste in den USA

Die U.S. Route 20 erstreckt sich über beeindruckende 5.415 Kilometer und führt damit die Liste der längsten Straßen in den Vereinigten Staaten von Amerika an. Sie durchquert den gesamten Kontinent von Ost nach West und bietet Reisenden so die Möglichkeit, die Vielfalt des Landes zu erkunden. Die Null im Straßennamen gibt an, dass es sich um eine Straße handelt, die von Küste zu Küste führt. Bereits seit 1924 bestaunen Fahrende entlang dieses Highways nicht nur landschaftliche Wunder, sondern auch skurrile Attraktionen und historische Städtchen.

Die schönste Route Südamerikas

Eine beliebte Reiseroute: die Ruta 40 in Argentinien. Getty Images/iStockphoto

Mit einer Länge von 5.224 Kilometern führt die Ruta 40 in Argentinien von der Atlantikküste nordwärts entlang der Anden bis nach La Quiaca an der Grenze zu Bolivien. Ursprünglich diente die Ruta 40 Argentina als Verbindung zwischen einigen dünn besiedelten Orten im strategisch wichtigen Grenzgebiet zu Chile. Heute stellt sie eine beliebte Reiseroute dar, weltweit bekannt für ihre Schönheit. Entlang dieser Strecke entdecken Reisende einige der atemberaubendsten Sehenswürdigkeiten Argentiniens, Kulturstätten, lokale Restaurants und eindrucksvolle Landschaften.

Von der brasilianischen Küste in den Regenwald

Die BR-101 in Brasilien, auch bekannt als "Trans-Küstenstraße", erstreckt sich über 4.885 Kilometer entlang der Atlantikküste. Sie stellt einen der wichtigsten Verkehrswege des Landes dar und verbindet zwölf Bundesstaaten miteinander. Eine Fahrt auf der BR-101 führt zu Stränden und Städten. Wer noch mehr von Brasilien erkunden möchte, taucht anschließend in den Regenwald ein: Die Transamazônica ist ebenfalls eine der längsten Strecken der Welt mit einer Länge von 4.342 Kilometern. Überschwemmungen und andere Naturereignisse beeinflussen die Naturstraße, für die Urlauberinnen und Urlauber die richtige Fahrzeugkategorie wählen sollten. Zwischen tropischen Bäumen kann man Halt machen, um die vielen exotischen Tier- und Pflanzenarten zu entdecken.

Route 66: Pflichtprogramm für Roadtrip-Liebhaber

Eine alte Tankstelle an der Route 66. APA/AFP/PATRICK T. FALLON

Die Route 66 war ursprünglich eine 3.945 Kilometer lange Fernstraße von Chicago nach Santa Monica in Kalifornien. Sie galt ab 1926 als eine der ersten durchgehend befestigten Straßenverbindungen zur Westküste. Heute gilt die Strecke nicht nur als eine einfache Straße, sie ist quasi US-amerikanisches Kulturgut. Daher zählt sie zu den absoluten Klassikern unter Autourlauberinnen und -urlaubern. Abseits des Fahrvergnügens finden sich entlang des Weges zahlreiche historische Sehenswürdigkeiten. Diese versetzen Besucherinnen und Besucher in die glorreichen Zeiten des frühen Amerikas zurück. (red, 13.10.2023)