Micky Maus war gar nicht dabei, als die Brüder Walt und Roy Disney an diesem Montag vor 100 Jahren in Kalifornien ihr Disney Brothers Cartoon Studio gründeten, aber er wurde einer ihrer größten Stars. Bis heute ist die Maus mit den runden Ohren und weißen Handschuhen, der kurzen Hose und aus Animationskostengründen nur vier Fingern eines der Markenzeichen des Unterhaltungsimperiums und eine der bekanntesten Zeichentrickfiguren des Planeten.

In die Wiege gelegt war ihm das nicht. Erstmals aufgetreten war er erst fünf Jahre nach der Konzergründung als Hauptfigur des Filmchens Plane Crazy. Da blieb er noch stumm, im bald folgenden Tonfilm Steamboat Willie war Micky dann aber schon zu hören – als wohl erste Zeichentrickfigur jemals. Die markante Quietschestimme lieh ihm Schöpfer Walt Disney bis 1946 selbst.

Von der Notlösung zum Star

Allerdings hatte seine Firma die Maus (sie hätte erst Mortimer heißen sollen, dagegen sprach Disneys Frau Lillian aber ein Machtwort) einst nur als Notlösung kreiert, nachdem er in einem Streit mit früheren Geldgebern die Rechte an seinem ersten Comichelden Oswald the Lucky Rabbit abtreten musste. Nachträglich besehen kein großer Verlust: Den Hasen, der für die Maus optisch als Vorbild diente, kennt heute kaum wer.

Micky (auf Englisch: Mickey) indes hat heute einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood, auch wenn ab den 1940ern andere Disney-Figuren starke Konkurrenz wurden. Vielleicht war er mit seinem vergnügten Pfeifen einfach zu nett, verglichen mit dem oft so g’schmackig fluchenden Pecherpel Donald Duck. Es trat damals in den USA aber auch eine andere Maus ins Rampenlicht: Der gewieft-lästige Jerry vom Duo Tom und Jerry.

Andererseits hat der Optimist, der Probleme mit Köpfchen löst, im Gegensatz zu anderen Zeichentrickkollegen bisher keine Klagen wegen politisch inkorrekten Verhaltens am kaum vorhandenen Hals. Was den Freund von Minnie Maus stattdessen im Alter plagt? Etwa läuft 2024 in den USA Disneys Copyright auf die erste Version der Maus aus. Bisher hat das Unternehmen immer kurz vor Schutzfristende erfolgreich lobbyiert, diesmal mangels Erfolgsaussicht nicht.

Das heißt, den frühen Micky mit der spitzen Nase darf dann jeder auf Häferln drucken, er bleibt aber als Warenzeichen Disneys geschützt. Es ist kompliziert. Merke: Wo Spaß auf Business trifft, hört der Spaß auf. (Michael Wurmitzer, 16.10.2023)