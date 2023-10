Das neue Album der Rolling Stones können eilige Fans in einem Pop-Up-Store auf der Praterstraße erstehen: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag um null Uhr! Hogan Media/Shutterstock

Jetzt fragt sich vielleicht jemand, muss das sein? Das ist natürlich eine blasphemische Frage, und da kann die Antwort nur lauten: Ja, irgendwie natürlich vielleicht auf jeden Fall schon, definitiv vielleicht. Also je nach Radikalität des individuellen Glaubens.

Es kommt nämlich nicht alle Tage vor, dass die Rolling Stones ein neues Album mit neuen Songs veröffentlichen. Diese Woche aber ist es so weit. Wie berichtet, veröffentlichen die vielfaltigen Briten am Freitag mit Hackney Diamonds ihr erstes Album mit eigenen neuen Liedern seit 18 Jahren. Und es ist richtig gut geworden.

Da sabbern die Fans der rollenden Steine nicht nur wegen des Alters, der Jäger- und Sammlerinstinkt schlägt durch, die ganz normale Stones-Gier. Und es gibt ein Angebot für die Eiligen unter ihnen.

Denn in der Nacht von Donnerstag auf Freitag öffnet im Wiener Lokal Supersense ein eigens ins Leben gerufener Pop-Up-Store von Universal Music für eine späte Stunde seine Pforten. Das Supersense liegt in der Praterstraße auf Nummer 70 im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Zwischen null und ein Uhr früh werden dort die ersten frisch gepressten neuen Rolling-Stones-Tonträger unter die Leute gebracht. Naturgemäß werden dazu die heiß erwarteten Klänge das Lokal beschallen, für Verpflegung ist gesorgt, das ist insgesamt stimmig.

Exklusives Merchandise

Denn das Supersense ist eine der analogen Kultur verpflichtende Location. Hier gibt es keine wertlosen NFTs oder rachitische MP3s zu erstehen. Dafür gibt es eine Vinylpresse, Kartoffeldruck und Bleisatz und dergleichen mehr. Um den Gusto der geschätzten Fans zu erhöhen, wird es dort neben der regulären schwarzen Pressung eine exklusive Version in farbigem Vinyl des neuen Albums zu erstehen geben – sowie ein nur an diesem Abend an diesem Ort erhältliches T-Shirt. Da gilt für die Fans, was die Band seit Langem predigt: Let’s Spend the Night Together!" (red, 18.10.2023)